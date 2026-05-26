CHP Genel Merkezi'nin tahliye edilmesinin ardından Kemal Kılıçdaroğlu, ilk açıklamayı iktidara yakınlığıyla bilinen TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik'e yaptı. Kılıçdaroğlu'nu dün evinde ziyaret eden Atik, Kılıçdaroğlu'nun görüşmedeki konuşmalarını açıkladı.

Atik, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını şöyle aktardı:

"Partide disiplin süreci kesinlikle işletilecek. Öncelikle bir komisyon kurulacak. Daha evvelki Kılıçdaroğlu dönemlerinde olduğu gibi hakkında iddia olanlar için detaylı raporlar oluşturulacak. Hiçbir pürüz bırakılmayacak ve disiplin mekanizması çalıştırılacak. Bu süreçte tutuklu belediye başkanlarının iddianameleri de hukukçu bir ekip tarafından masaya yatırılacak. Özgür Özel'in Grup Başkanı seçildiği toplantıda 'Beni ve arkadaşlarımı ihraç bile edebilirler' dediği söylenmişti fakat anlıyoruz ki komisyon böyle bir agresif tutum içinde olmayacak. Kendisi pazartesi günü Parti Meclisi’ni toplayacak. MYK’yı yani Genel Başkan Yardımcılarını belirleyecek. Daha net bir isim yokmuş. Fakat Ali Öztunç ve Gürsel Erol’un kendilerine teklif edilen görevi reddettiğine dair haberler çıktı. Bunu Kılıçdaroğlu’nun ekibine sordum ve 'Bir teklif yok ki reddedilsin. Henüz isimler bile belli değil. Kılıçdaroğlu değerlendiriyor' cevabını aldım. Aynı şey Cumhurbaşkanı adayı için de geçerli. İlhan Kesici’nin ismi yazıldı 'Şu an gündemde olan bir konu değil. Önceliğimiz parti ile ilgili süreçler' denildi.

"ÖZEL DAHİL DOKUZ MİLLETVEKİLİNİN DOKUNULMAZLIKLARI KALDIRILIR"

Şimdi bombayı patlatıyorum. Özgür Özel’e ikinci şok geliyor. Genel Başkanlık gidince kendisini Grup Başkanı seçtirmişti. Kılıçdaroğlu’nun ekibi, Meclis Başkanlığı ile diyalog halinde... Meclis Başkanlığı 'Bu Grup Başkanlığı geçersizdir' demiş. Meclis’in internet sitesinde de gerekli düzeltme yapılacak. Şu an taraflar arasında görüşmeler sürüyor. Bayramdan sonra yazı gönderilecek ve Özel 'Grup Başkanlığı' titrini kullanamayacak. Ayrıca ceza davalarının bu yaz sonuçlanması bekleniyor. Ekrem İmamoğlu ve diğer isimler ceza aldı. Aynı davada adı geçen dokuz CHP milletvekilinin dokunulmazlık dosyaları ne olacak? Bence Kılıçdaroğlu bunun önünde durmaz. Özel dahil bu isimlerin dokunulmazlıkları kaldırılır."

"CHP'NİN GÖLGE BAKANLARI YOK HÜKMÜNDE"

Bu konuyla alakalı şunu söyleyebilirim; Kılıçdaroğlu’nun ilk yapacağı işlerden biri Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’ni kapatmak. Biliyorsunuz, Özel yönetimi İmamoğlu için resmen paralel bir genel merkez oluşturmuştu. Artık böyle bir yapı kalmayacak. Orada görevli olan ‘gölge bakanlar’ da mutlak butlan olacak. Yani CHP’nin gölge bakanları da yok hükmünde. Zaten bazıları eşyalarını toplamış. Bülent Tezcan’ın odası duruyormuş.