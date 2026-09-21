İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Kongresi’ne ilişkin daha önce uygulanan ihtiyati tedbirleri kaldırdı. Mahkeme, tedbir kapsamında görevlendirilen Gürsel Tekin ve beraberindeki geçici kurulun görevini sona erdirirken, kararın İstanbul İl Seçim Kurulu’na gönderilmesine hükmetti. Kongrenin iptaline ilişkin esas dava ise devam ediyor.

Mahkeme kararının ardından CHP İstanbul İl Başkanlığı için yapılacak yeni görevlendirme gündeme geldi. İl başkanlığı atamasının perşembe günü yapılması beklenen MYK toplantısında ele alınacağı belirtilirken, mevcut durumda Gürsel Tekin’le devam edilmesi seçeneğinin de değerlendirildiği aktarıldı.

İKİ SÜRPRİZ İSİM

Kulislerde Tekin’in yanı sıra Kağıthane eski İlçe Başkanı Mehmet Ali Yüksel’in adı da geçiyor. Yüksel, 2023 seçimlerinin ikinci tura kalmasının ardından dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından siyasal işler ve seçim propagandası çalışmalarını yönetmek üzere “Genel Başkan Başdanışmanı” olarak görevlendirilmişti.

(Mehmet Ali Yüksel)

Habertürk'ten Mahir Kılıç’ın haberine göre bir diğer isim ise 2019 yerel seçimlerinde İBB ve Beşiktaş Belediye Meclis Üyesi seçilen Selçuk Sarıyar. Sarıyar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Sekreterliği görevini de yürütmüştü.

(Selçuk Sarıyar)