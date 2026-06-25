Gürsel Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanlığı görevine döndüğü belirtilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul programına ilişkin bilgi verdi.

Tekin, Kılıçdaroğlu'nun 25 Haziran Perşembe günü saat 08.00'de İstanbul'a geleceğini açıklayarak, karşılamanın Dudullu Çamlıca Gişeleri'nde gerçekleştirileceğini duyurdu. Paylaşımında partililere çağrıda bulunan Tekin, "İstanbul tek yürek, Genel Başkanını bekliyor. Birlik için, dayanışma için, umut için... Seni bekliyoruz Sayın Genel Başkanım" ifadelerini kullandı.

ZİYARETTEN KISA SÜRE ÖNCE 'İPTAL' PAYLAŞIMI YAPTI

Ancak planlanan ziyaret, programın başlamasına kısa bir süre kala iptal edildi. Gürsel Tekin, daha sonra yaptığı yeni açıklamada Kılıçdaroğlu'nun İstanbul programının gerçekleştirilmeyeceğini duyurdu.

Karşılamaya kısa bir süre kala paylaşım yapan Tekin, "Sevgili yol arkadaşlarım, genel başkanımızın bugün gerçekleştirmesi planlanan programı iptal edilmiştir. Bilginize sunar, anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verdi.

Kılıçdaroğlu'nun İstanbul ziyaretinin neden iptal edildiğine ilişkin ise herhangi bir açıklama yapılmadı.