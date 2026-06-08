CHP içindeki "Grup toplantısında konuşmayı kim yapacak?" bilmecesi, parlamentoda sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun bir kulis hareketliliğine yol açtı. Kemal Kılıçdaroğlu’nun Meclis'te hitap gerçekleştireceğinin duyulmasının ardından, mevcut Genel Başkan Özgür Özel de kendi grup toplantısını yapacağını ilan etti.

Kılıçdaroğlu’na yakınlığıyla bilinen Milletvekili Hüseyin Yıldız, Meclis CHP Grup Amiri ile bir araya gelerek salona gelecek konukların koordinasyonunu görüştü. Kılıçdaroğlu kanadının bu kritik buluşma için Anadolu'nun çeşitli illerinden çok sayıda destekçiyi otobüslerle Ankara’ya taşıdığı öğrenilirken; Genel Başkan Özgür Özel’in de eski milletvekillerini davet ederek Meclis'teki varlığını güçlendirmeyi hedeflediği belirtildi. Kılıçdaroğlu cephesi ise iddialı duruşunu koruyarak, "CHP Genel Başkanı isterse konuşur" görüşünü savunmaya devam ediyor.



'KILIÇDAROĞLU KONUŞSA BİLE TBMM TV YAYINLAMAYACAK'



BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, yaşanan bu olağanüstü durum karşısında gözlerin çevrildiği TBMM Başkanlığı kaynakları, Kılıçdaroğlu’nun Meclis’e gelmesi durumunda kendisine nezaket gereği salona kadar eşlik edileceğini bildirdi. Ancak Meclis kaynakları, resmi grup yönetimi tarafından yapılmış yasal bir çağrı bulunmadığı gerekçesiyle, Kılıçdaroğlu’nun yapacağı olası bir konuşmanın TBMM TV’den canlı yayınlanmasının mümkün olmadığını net bir dille ifade etti.

Aynı saat diliminde iki liderin salonda karşı karşıya gelme ihtimalinin yaratacağı riske dikkat çeken Meclis yönetimi, "Meclis çatısı altında hiçbir kavga görüntüsüne müsaade edemeyiz" uyarısında bulundu.

Özgür Özel başkanlığında toplanan CHP kurmayları ise milletvekillerinin mevcut grup yönetimine bağlı kalması gerektiğinin altını çizdi. İçtüzük kurallarının eksiksiz uygulanacağını belirten parti yöneticileri, "Herkes kurallara uymak zorunda. Gruba dinleyici olarak gelmek isteyen hiçbir vatandaşı engellemeyeceğiz ancak toplantının huzur içinde yapılması için herkesin gerekli hassasiyeti göstermesi gerekiyor" mesajını verdi.