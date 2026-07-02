CHP'ye mutlak butlan kararının ardından partinin Genel Başkanlığı'na atanan Kemal Kılıçdaroğlu Genel Merkezde açıklamalarda bulundu. Açıklamasının tamamını NATO gündemine ayıran Kılıçdaroğlu, soru almayarak kürsüden ayrıldı. Ayrıca, Kılıçdaroğlu'nun konuşma yaptığı salonda da değişikliğe gidilirken, "Türkiye'nin Birinci Partisi" ifadesi de kaldırıldı.

Söz konusu ibare 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nden sonra salona yazılmıştı.

Tasarımın değiştirilmeden önceki hali

KONUŞMANIN BÜYÜK BÖLÜMÜ NATO'YA AYRILDI

Konuşmasında Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek olan NATO Zirvesi'ne değinen Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin görevi cepheleşmenin parçası olmak değil, denge kurmak, güven üretmek ve bulunduğu coğrafyada istikrarın taşıyıcısı olmaktır. Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi'ni de işte bu anlayışla değerlendiriyoruz. Çünkü mesele yalnızca bir zirve meselesi değildir. Mesele Türkiye'nin yeni dünya düzeninde nasıl bir vizyon ortaya koyacağıdır" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, dış politikanın yalnızca sınır ötesinde kurulamayacağını vurgularken, şunları kaydetti:

"İçerideki devlet kapasitesiyle kurulur. Ancak hukuk devleti zayıfsa, kurumlar aşınmışsa, ekonomi öngörülemezse, parlamento etkisizleşmişse, yargı bağımsızlığı tartışmalıysa, basın özgürlüğünün güvencesi yoksa Türkiye'nin dışarıdaki sözü zayıf kalır. Bu gerçekleri hatırlatmak sadece CHP'nin değil yurtseverin de temel görevidir.

Ankara zirvesinde verilmesi gereken son mesaj ise şu olmalıdır. Türkiye masadadır. Ama Türkiye masada kendisine yer açıldığı için değil, tarihsel aktör, stratejik ağırlığı ve cumhuriyetin bağımsızlık iradesiyle bu masadadır mesajını vermemiz gerekiyor."

Kılıçdaroğlu kısa süren konuşmasının ardından soru almadan salondan ayrıldı.