CHP'nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel'in TBMM'deki grup toplantısında yeni parti sürecine ilişkin yaptığı açıklamaların ardından parti içinde binlerce kişi istiga etti. Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun memleketi Tunceli'de ise CHP’den yüzlerce kişinin partiden istifa ettiği öğrenildi.

TUNCELİ'DE İSTİFA HAREKETLİLİĞİ İDDİASI

Edinilen bilgilere göre, Tunceli'de çok sayıda CHP üyesi partiden ayrılma kararı aldı. Parti örgütlerinde istifaların sürdüğü ileri sürülürken, kentteki gelişmelerin CHP'nin yerel yapılanmasını da etkileyebileceği değerlendiriliyor.

BELEDİYE BAŞKANLARI ÇAĞRI BEKLİYOR

CHP’li kaynaklardan alınan bilgiye göre, CHP'li Mazgirt, Pülümür ve Nazımiye belediye başkanlarının da Özgür Özel'in yapacağı istifa çağrısının ardından partilerinden ayrılabilecekleri öne sürüldü. Söz konusu iddialara ilişkin belediye başkanlarından ve CHP’den ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.