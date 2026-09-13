CHP’de kurultay tartışmaları ve “mutlak butlan” gündemi sürerken, Genel Başkan Yardımcısı Cemal Canpolat ile Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, bir dizi temas ve ziyaret için Tunceli’ye geldi.

BUTLAN EKİBİNE TUNCELİ’DE İLGİ YOK

Kemal Kılıçdaroğlu’nun memleketindeki ziyarette CHP heyetinin esnaf buluşmalarında ve il başkanlığındaki toplantıda yurttaştan beklediği ilgiyi görememesi dikkat çekti.



CHP heyeti, kent merkezindeki esnaf ziyaretlerinin ardından CHP Tunceli İl Başkanlığı’nda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıda CHP’nin saha çalışmaları ve partiye yönelik eleştiriler gündeme gelirken, heyetin kentteki temaslarının sınırlı ilgiyle karşılanması dikkat çekti.

“SOKAKTAYIZ” SAVUNMASI



CHP Genel Başkan Yardımcısı Cemal Canpolat, CHP’nin sahada olmadığı yönündeki eleştirilere tepki gösterdi. Genel Başkan’ın görevlendirmesiyle farklı kentlerde çalışma yürüttüklerini belirten Canpolat, Antalya ve Adana’daki ziyaretlerini örnek gösterdi.

Canpolat, “Sokağa çıkmaz diyor, hepsi birden söylüyor. Vallahi sokaktayız” ifadelerini kullandı.

ADANA’YI ÖRNEK GÖSTERDİ



Antalya’nın ardından Adana’ya gittiklerini söyleyen Canpolat, burada binlerce kişinin katıldığı etkinlikler düzenlediklerini savundu. Canpolat, Adana il merkezinde bin 500 kişinin katıldığı bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirterek, “Hiçbir dönemde Adana il merkezinde bin-bin 500 kişi toplanmamıştı” dedi.