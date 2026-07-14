CHP'de mahkeme kararı sonrasında yaşanan yönetim tartışmaları sürerken, Tunceli İl Başkanlığı'nda ortaya çıkan görüntü parti içindeki belirsizliği gözler önüne serdi. Kemal Kılıçdaroğlu, mahkeme kararının ardından çok sayıda il başkanını görevden alarak yerlerine yeni isimler atamış, memleketi Tunceli'de de seçilmiş İl Başkanı Berkay Gündoğan'ı görevden alıp yerine Kemal Özcan'ı atamıştı.

İL BİNASINDA DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜ

CHP Tunceli İl Başkanlığı binasında yaşanan görüntü dikkat çekti. İl binasının bir cephesine mahkeme kararıyla göreve getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafları asılırken, diğer cephesinde ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in fotoğraflarının yer aldığı görüldü.

TARTIŞMALAR DERİNLEŞTİ

Aynı il binasında hem Kılıçdaroğlu'nun hem de Özgür Özel'in fotoğraflarının bulunması, CHP'de genel başkanlık tartışmalarının il örgütlerine de yansıdığı yorumlarına neden oldu. Ortaya çıkan tablo, Tunceli İl Başkanlığı'nın genel başkanlık konusunda iki farklı görüntü vermesi nedeniyle dikkat çekti.