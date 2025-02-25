CHP'nin önceki genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun memleketi Tunceli'de, CHP İl Gençlik Kolları'ndan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na açık destek geldi.

CHP Tunceli Gençlik Kolları tarafından yapılan açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun halkın sevgisini kazandığı, belediyecilikteki başarısını kanıtladığı ve gençlerin umutlarını yeşerttiği vurgulandı. Açıklamada, adalet, demokrasi ve liyakat ilkeleriyle hareket eden İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olarak desteklendiği ifade edildi.

Açıklamanın tamamında şu ifadeler kullanıldı:

"Ülkemizin içinde bulunduğu zorlu süreçten çıkışın yolu, halkın iradesini esas alan demokratik ve katılımcı bir yönetim anlayışıdır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, Türkiye’nin aydınlık yarınlarını inşa etmek için güçlü, halkçı ve kapsayıcı bir liderlikle yol yürümek zorundayız.

Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, partimizin en önemli adımlarından biri de ön seçim sürecidir. Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları olarak, halkın iradesini esas alan bu sürecin, Türkiye’nin geleceğini şekillendireceğine inanıyoruz.

Bu inanç doğrultusunda, halkın sevgisini kazanmış, belediyecilikteki başarısı ile kendini kanıtlamış, gençlerin umutlarını yeşerten, adalet, demokrasi ve liyakat ilkeleriyle hareket eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın *Ekrem İmamoğlu’nu Cumhuriyet Halk Partisi’nin Cumhurbaşkanı Adayı olarak desteklediğimizi kamuoyuna duyuruyoruz.

Ekrem İmamoğlu, İstanbul’da halkçı belediyecilik anlayışıyla eşitlikçi, adil ve şeffaf bir yönetim sergilemiş, gençlerin, kadınların, emekçilerin ve tüm toplum kesimlerinin sesi olmuştur. Türkiye’nin dört bir yanında yurttaşlarımızla kurduğu güçlü bağ, onun kapsayıcı ve birleştirici liderliğinin en önemli göstergesidir.

Bugün, gençler olarak bizler de umudun ve adaletin yanında durarak bu mücadelede öncü rol üstleniyoruz. Türkiye’yi karanlıktan aydınlığa çıkaracak, halkın iktidarını kuracak bir Cumhurbaşkanı adayına ihtiyacımız var. Bizler inanıyoruz ki Ekrem İmamoğlu, yalnızca CHP’nin değil, Türkiye’nin umudu olacaktır.

Bu nedenle CHP Tunceli Gençlik Kolları olarak, partimizin Cumhurbaşkanlığı adayının belirlenmesinde Ekrem İmamoğlu’nu güçlü şekilde desteklediğimizi ilan ediyoruz.

Tüm halkımızı, üyelerimizi ve genç yoldaşlarımızı demokrasiye ve umuda sahip çıkmaya çağırıyoruz!"