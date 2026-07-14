CHP Malatya İl Başkanlığı'na atanan Hakan Satılmış'ın, yerel bir gazeteye 3 milyon lirası KDV olmak üzere 18 milyon liralık fatura kesildiğini ileri sürmesinin ardından tartışma büyümüştü. Kemal Kılıçdaroğlu da katıldığı bir televizyon programında söz konusu faturayı "naylon fatura" olarak nitelendirmiş ve parti içinde bu tür uygulamalara izin vermeyeceklerini söylemişti. Ancak faturayı düzenleyen gazetenin sahibi Erdal Öztürk, iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

FATURANIN SEHVEN YANLIŞ KESİLDİĞİ SAVUNULDU

Malatya Battalgazi Gazetesi imtiyaz sahibi Erdal Öztürk, SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada olayın tamamen muhasebe kaynaklı bir hatadan ibaret olduğunu söyledi. Öztürk, 2025 yılı Aralık ayında dönemin CHP Malatya İl Başkanı ile gazete alımı konusunda 15 bin lira artı KDV karşılığında anlaştıklarını, 375 adet gazete için toplam 18 bin liralık fatura düzenlenmesi gerekirken birim fiyatın sehven 40 lira yerine 40 bin lira olarak yazıldığını belirtti.

Öztürk, hatanın mali müşavir tarafından fark edilmesinin ardından CHP yetkilileriyle iletişime geçtiklerini, yanlış düzenlenen faturanın işleme alınmaması konusunda mutabakata varıldığını ve daha sonra faturanın 18 bin lira olarak düzeltildiğini ifade etti. Gerçek ödemenin de banka aracılığıyla 18 bin lira olarak yapıldığını, buna ilişkin dekontun elinde bulunduğunu kaydetti.

"BUNU SİYASETEN KULLANIRIM" İDDİASI

Yeni atanan CHP Malatya İl Başkanı Hakan Satılmış'ın kendisini arayarak konu hakkında bilgi aldığını anlatan Öztürk, mali müşaviriyle de görüşme gerçekleştirildiğini söyledi. Buna rağmen bir süre sonra 18 milyon liralık faturaya ilişkin haberlerin yayımlandığını belirten Öztürk, Satılmış'ı yeniden aradığını ifade etti.

Öztürk, yaptığı açıklamada, "Hakan Bey'e hem benimle hem de mali müşavirimle görüştüğünü, faturanın yanlış düzenlendiğini bildiğini söyledim. Bana 'Ben bunu siyaseten kullanırım' dedi. O saatten sonra söyleyecek sözüm kalmadı" iddiasında bulundu.

KILIÇDAROĞLU'NA ÇAĞRI

Kemal Kılıçdaroğlu'nun kamuoyuna yanlış bilgi verildiğini savunan Öztürk, "Ortada naylon fatura yok. Resmi olarak düzenlenmiş, daha sonra hatası düzeltilmiş bir fatura var. Eğer bunun naylon fatura olduğunu ispat ederse ne derse kabul ederim. Ama ispat edemezse Kılıçdaroğlu da kamuoyuna karşı sorumluluğunu yerine getirmelidir" ifadelerini kullandı.

Öztürk ayrıca, söz konusu olayın yeni il başkanının göreve başlamasından önce yaşandığını belirterek, iddiaların gerçeği yansıtmadığını savundu. Yanlış bilgiler nedeniyle itibarının zedelendiğini ifade eden Öztürk, konuya ilişkin savcılığa suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.