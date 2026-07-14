Yargının "mutlak butlan" kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na atanan Kemal Kılıçdaroğlu, Kasım 2023'te genel başkanlığı kaybetmesinin ardından Ankara'da tuttuğu çalışma ofisinin giderlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Katıldığı televizyon yayınında "Genel başkan değilken ofisinizin masraflarını nasıl karşıladınız?" sorusuna yanıt veren Kemal Kılıçdaroğlu, "Vekil seçildiğim gün mal varlığımı internet sitemde yayımladım. 27 buçuk yıllık bürokratik hayatım boyunca en ufak bir şaibeyle karşı karşıya kalmadım" ifadelerini kullandı.

'BİR İŞ İNSANI DESTEK OLDU'

Milletvekili emeklisi olduğunu anımsatan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Araçlarım ve korumaların yemekleri genel başkanlık tarafından ödeniyordu. Sonra bunu kesitler. Bu doğru değildi. Ancak sonrasında bir iş insanı bana destek oldu.

Bir iş insanı geldi araçlarımı ödedi. Korumalarımın yemeğimi ödedi. Kim olduğunu açıklamam doğru olmaz."

Kılıçdaroğlu genel başkanlarının tamamının ofisi olduğunu belirterek "Ofis öyle çok para verilen bir yer değil" dedi.

SUAT ÖZÇAĞDAŞ: KİM OLDUĞUNU ÖĞRENİRİZ

Sözcü TV'de "Hafta Başı" programında Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını değerlendiren CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, "O iş adamının kim olduğunu yakın zamanda öğreniriz" ifadelerini kullandı.

GEÇEN YIL 43 MİLYON TL'YE SATIŞA ÇIKARILMIŞTI

Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun Çankaya'daki ofisi geçen yıl satışa çıkarılmıştı.

Kılıçdaroğlu'nun Ankara'da kullandığı ofisin, mülk sahibi tarafından 43 milyon lira bedelle satışa çıkarıldığı ortaya çıkmıştı.

Edinilen bilgilere göre, Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlıktan ayrılmasının ardından görüşmelerini sürdürdüğü bu adres, hem parti kurmayları hem de kamuoyunun dikkatini çeken bir noktadaydı.