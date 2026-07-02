Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin 21 Mayıs tarihli 'mutlak butlan' kararı ile CHP Genel Başkanlığına atanan Kemal Kılıçdaroğlu, bugün saat 15.00'te basın toplantısı düzenleyecek.



İlk aşamada saat 11.00'de yapılacağı açıklanan ancak son dakikada 15.00'e ertelenen toplantıda Kılıçdaroğlu'nun hangi konularda açıklamalarda bulunacağı da netleşti.





CHP'DEKİ TARTIŞMALARA İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPMAYACAK



Bu yıl 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek 36. NATO zirvesi ve Türk Dış Politikasına yönelik açıklamalarda bulunacağı öğrenilen Kılıçdaroğlu, 'mutlak butlan' kararının ardından CHP içinde yaşanan ayrışmaya ilişkin bu basın toplantısında herhangi bir değerlendirme yapmayacak.



Öte yandan toplantının belirtilen başlıkta ilerleyebilmesi amacıyla Kılıçdaroğlu'nun kurmayları, toplantı kapsamında basın mensuplarından soru alınmayacağını, açıklamaların Kılıçdaroğlu'nun yapacağı konuşma ile sınırlı kalacağını belirttiği öğrenildi.