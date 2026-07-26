Yargı kararıyla CHP Genel Başkanlığı’na butlan olarak dönen Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından Rauf Denktaş Kültür Merkezi'nde düzenlenen üye katılım programına katıldı. Törende partiye yeni katılan isimlere rozetlerini takan Kılıçdaroğlu'nun rozet taktığı kişiler arasında yer alan Şengül Yılmaz dikkat çekti.

DAHA ÖNCE CHP'DE GÖREV ALDIĞI BELİRTİLDİ

Yılmaz'ın Sarıyer ilçe örgütünde yıllardır CHP üyesi olduğu, CHP'nin 27. Dönem İstanbul milletvekili aday adayı olduğu, CHP Genel Merkez Spor Kurulu üyeliği ve İstanbul Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeliği gibi görevlerde bulunduğu belirtildi.

Uzun yıllardır CHP içinde yer aldığı ifade edilen Yılmaz'ın yeni üye töreninde rozet takılan isimler arasında bulunması, sosyal medyada ve siyasi çevrelerde tartışma konusu oldu.

"YENİ ÜYE" TARTIŞMASI

Söz konusu tören, daha önce gündeme gelen "figüran üye" iddialarının ardından bu kez de mevcut parti geçmişi bulunan bir isme yeni üyelik rozeti takıldığı iddialarıyla tartışılmaya başlandı.

FİGÜRAN GÖTÜRDÜLER

İstanbul Sarıyer'de düzenlenen üye katılım törenine CAST Ajanslarından figüranlar taşındı. İddialara göre törenin yapıldığı salon yüzlerce figüranla dolduruldu.

RÖPORTAJDA ORTAYA ÇIKTI

SÖZCÜ Muhabiri Nedim Bayhan'ın tören alanında bir vatandaşla yaptığı röportajda skandal ortaya çıktı.

SKANDALI İTİRAF ETTİ

Röportajda vatandaş, "Dizi ve filmlere figüran ayarlayan ajanslar iki gün önce bizi aradı. 'CHP'nin toplantısı var, katılırsanız 1000 TL nakit ödenecek' diyerek çağırdılar, biz de geldik. Kılıçdaroğlu ile hiçbir alakam yok" ifadeleriyle skandalı itiraf etti.