Mahkeme kararıyla CHP’nin başına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu’nun İstanbul’daki üye alım törenine, cast ajanslarından yüzlerce figüranın 950 lira karşılığında taşındığı iddia edildi. Birgün muhabiri Ebru Çelik’in figüranların arasına karışarak yaptığı habere göre, 3 farklı cast ajansından yüzlerce insan taşındı.



Atanmayan, işsiz kalan, iş bulamayan, emekli olan, yalnızca oyuncu olma ümidiyle cast ajansında çalışan ņgüranların birçoğu, CHP’nin etkinliğine değil, diğer gittiği işler gibi ņlm, dizi, reklam setlerine ņgüran olarak çağırıldığını sandıklarını söyledi. Kılıçdaroğlu’nun 3 saatlik konuşması sırasında ajanstan gelenlerin salondan çıkmasına izin verilmediği belirtildi. Sarıyer’de servislerden indirilerek Kültür Merkezi’nin arka bahçesinde toplanan cast üyelerine, “Halkın umudu Kılıçdaroğlu”, “Gençliğin umudu Kılıçdaroğlu” sloganları atmaları söylenerek provalar yapıldı.





Çelik’in haberi hakkında konuşan CHP Sözcüsü Müslim Sarı iddialara tepki gösterdi. Sarı “Partimizin İstanbul’da gerçekleştirdiği coşkulu üye katılım törenini karalamak amacıyla ortaya atılan bu iddialar, ahlak ve vicdan dışı birer iftiradan ibarettir.



'KILIÇDAROĞLU İLE ALAKAM YOK PARA ALACAĞIZ DİYE GELDİK'

Skandal iddia toplantıyı takip eden SÖZCÜ TV mikrofonları ile gündeme taşındı. Törene katılan bir vatandaş bu iddiaları SÖZCÜ TV mikrofonlarında dile getirdi.







SÖZCÜ Muhabiri Nedim Bayhan tören alanında bir vatandaşla yaptığı röportajda skandal ortaya çıktı:

"Dizi ve filmlere figüran ayarlayan ajanslar iki gün önce bizi aradı. 'CHP'nin toplantısı var, katılırsanız 1000 TL nakit ödenecek' diyerek çağırdılar, biz de geldik. Kılıçdaroğlu ile hiçbir alakam yok" ifadeleriyle skandalı itiraf etti.

Alana tek tük değil, organize şekilde gelindiğini belirten vatandaş, kendileri gibi yaklaşık 15-20 minibüs dolusu insanın "4-5 saat vakit geçireceksiniz, sonra ücretinizi alacaksınız" denilerek salona taşındığını söyledi.



"FARK EDİNCE O KİŞİLERİ BİZDEN UZAKLAŞTIRMAYA BAŞLADILAR"

SÖZCÜ Muhabiri Nedim Bayhan o anları SÖZCÜ TV canlı yayınında anlattı.

"- İş arayan işsizlerin gündelik işlerde paralarını kazandığı bir uygulama var. Oraya atılan bir mesajla bu insanlar geliyor. Hatta kapalı başörtülü de olabilir diye de o mesajda ifadeler var. Röportajın en can alıcı kısmı şu 'Kılıçdaroğlu ile hiçbir bağlantım yok' dedi bu beyefendi bizlere. Sonrasında röportajlarla insanlarla konuşmaya başlayınca insanlar durumu fark etti.



- O gruptaki insanları bizden uzaklaştırmaya başladılar. Sonra bu grup içeriye girdi. Bahçede kimsenin üzerinde CHP yelekleri yoktu. Herkes kültür merkezine kaçarken bu grup en son içeri alındı. Daha sonrasında hepsi CHP yeleklerini giymeye başladılar. Beyefendi 950 lira aldığını iddia etti. Biz de bunu haberleştirdik."

CHP’nin ve kendisinin uzun süredir hedef alındığını öne süren Tekin, iktidara yakın TGRT Haber’de şunları söyledi:

"Son 10 aydır kirli medya diye, zaman zaman isimlerini zikrederek bu cümleleri kullanıyorum. İstiyorum bu medya Gürsel Tekin hakkında suç duyurusunda bulunsunlar. 10 aydır bu söyleniyorsa ya Gürsel Tekin'e mikrofon uzatacaksınız ya da savcılığa suç duyurusunda bulunacaksınız."

Suç duyurusunda bulunacaklarını söyleyen açıklayan Tekin, "Külliyen yalandır. Bu firma kim, adı nedir bu firmanın? Gürsel Tekin'in herhangi bir firmayla böyle bir anlaşması, para alıp verdiği gibi bir bilgi varsa, kendimi Taksim Meydanı'nda asarım. Bizim asla paralı bir işimiz olmadı" ifadelerini kullandı.