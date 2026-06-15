CHP Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya, Sarı’nın çift maaş almak için banka yönetiminden ayrılmak istemediği dönemi hatırlattı ve “Kim kimden nasıl arınacak!” diye sordu.



CHP Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya



İşte CHP’li Yalçınkaya’nın İş Bankası’yla ilgili yaptığı o açıklama:



“İş Bankası yönetimindeyken PM’ye seçilmiş ardından bir süre boyunca bankadaki görevinden istifa etmemişti. Ne demiş Butlan Sarı ilgili haberi paylaşayım ‘Ana muhalefet partisinde işler karıştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu eski vekil Müslim Sarı’ya acıdı. İş Bankası Yönetim Kurulu’na atadı.





'SARI 1 MİLYON LİRA ALDI'



Sarı, 1 milyon lira aldı. Ancak Parti Meclisi’ne girince işler iyice sarpa sardı. Kılıçdaroğlu, Sarı’nın istifa etmesi için çağrı yaptı. Ancak Sarı’nın yakın çevresine Kemal Bey, 2002’de milletvekili seçildiğinde İş Bankası Yönetim Kurulu üyesiydi. O da istifa etmedi. Hem vekil maaşı hem de bankadan huzur hakkı aldı. Ben de istifa etmeyeceğim dediği anlaşıldı.’ Şimdi siz bugün bir çıkar birlikteliği içindesiniz ya tahminen ne zaman yine birbirinize girersiniz?”