Özel'in 'Yeni Parti' çıkışı sonrası ilk kez açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kurulacak yeni partinin CHP'den geçecek milletvekili oranına göre hazine yardımı alması gerektiğini söyledi.

Bahçeli, “Madem CHP içinden yeni bir parti çıkıyor ve CHP’nin de sahip olduğu binalar, makam araçları gibi varlıkları mevcut partide kalıyor ise, böyle bir durumda; 2026 yılında hazineden CHP’ye ödenen 1 milyar 815 milyon liradan; CHP’den ayrılarak yeni partiye geçen milletvekili sayısı oranında hazine yardımından pay aktarılması etik olanıdır" ifadelerini kullandı.

"İYİ PARTİ'NİN KURULUŞUNDA NEDEN DİLE GETİRMEDİNİZ?"

Bahçeli’nin açıklamaları sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu’nun Sözcüsü Müslim Sarı şu ifadeleri kullandı:

“MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, bugün gazetecilere yaptığı açıklamada partimizin alacağı hazine yardımına ilişkin "etik" uyarısında bulunmuş.

Kendisine şu soruları sormak gerekir:

Aynı "etik" yaklaşımı neden İYİ Parti'nin kuruluş sürecinde dile getirmediniz?

Yoksa CHP'yi bölme girişiminde bulunan kişilerin içinde bulunduğu ekonomik sıkışıklığa destek arayışı içinde misiniz?”