Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin 21 Mayıs tarihli 'mutlak butlan' kararı ile CHP Genel Başkanlığına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, dün yapılan açıklama ile CHP'nin yeni MYK'sını kamuoyuna duyurmuştu.



CHP'de yeni Parti Sözcüsü Müslim Sarı olurken, bugün kameraların karşısına geçen Sarı, CHP içinde yaşanan tartışmalara yönelik açıklamalarda bulundu.



Kılıçdaroğlu'nun 9 Haziran salı günü CHP'nin TBMM Grup Toplantısında konuşacağını duyuran Sarı, 11 Haziran'da ise CHP'nin Parti Meclisi'ni (PM) toplayacaklarını ve toplantıya Kılıçdaroğlu'nun başkanlık edeceğini açıkladı.





YENİ SÖZCÜDEN BİR GARİP AÇIKLAMA



CHP'nin seçilmiş lideri Özgür Özel'in yönetiminde girdiği 31 Mart 2024 tarihli ilk seçimlerden zaferle ayrılan ve 47 yıl sonra yeniden Türkiye'nin birinci partisi olan CHP'de Müslim Sarı'dan seçmeni şaşırtan bir açıklama geldi.



Kılıçdaroğlu'nun CHP sözcüsü olarak görevlendirdiği Müslim Sarı, açıklamasında CHP'nin oylarının AKP'yi yenmeye yetmeyeceğini iddia ederek şu ifadeleri kullandı:



"Biz, CHP içindeki hiçbir üyenin ayrılıp gidip başka bir partinin içinde yer almasını istemeyiz. Tam da önümüzdeki dönem daha çok bir arada olmamız gereken bir dönemken... CHP'nin bile oyları AK Parti'yi yenmeye yetmezken, başka ittifakları da konuşmamız gerekirken kendi arkadaşlarımızın başka bir partide yer almasını tercih etmeyiz"





BÜYÜK TEPKİ TOPLADI



Son seçimlerden birinci parti olarak ayrılmasına ve Özgür Özel liderliğinde yapılan anketlerin tamamına yakınında AKP'nin önemli farklarla önünde yer almasına rağmen "CHP'nin oyları AKP'yi yenmeye yetmez" ifadesinin kullanılması, CHP seçmeninin sosyal medyada söz konusu açıklamalara yoğun şekilde tepki göstermesine neden oldu.