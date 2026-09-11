21 Mayıs tarihli 'mutlak butlan' kararı ile CHP Genel Başkanlığına atanan Kemal Kılıçdaroğlu, hafta başında Euronews Türkçe'ye verdiği röportajda İBB Davasına ilişkin tartışmalı ifadeler kullanmıştı.



19 Mart 2025 tarihinden bu yana tutuklu yargılanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için "Siyasi tutuklu değil, siyasi görüşü dolayısıyla içeri alınmış bir insan değil" ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu'na, İmamoğlu'ndan çok sert sözlerle yanıt geldi.





"ALLAH KİMSEYİ 80 YAŞINDA BU DURUMA DÜŞÜRMESİN"



Eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya yönelik sözleri nedeniyle yargılandığı davada savunma yapmak için kürsüye gelen İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun sözlerine şu ifadelerle yanıt verdi:



"Ben, tümüyle siyasi davaların muhatabıyım. Ben siyasi tutukluyum, tutsağım. Ben, bu ülkenin 87 milyon yurttaşımız için verdiğim Cumhuriyet, demokrasi ve adalet mücadelesinin siyasi esiriyim. Ancak Yaradan’a şükürler olsun ki milletin gözünde sokağa çıkamayan, caddelerde, meydanlarda dolaşamayan, toplumun vicdanına hapsolmuş siyasi bir beden değilim. Allah kimseyi 80 yaşında bu duruma düşürmesin"





