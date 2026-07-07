Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin 21 Mayıs tarihli 'mutlak butlan' kararı sonrası CHP içerisindeki ayrışma her geçen gün artarken, CHP'li milletvekilleri, il başkanları, delegeler ve belediye başkanları ise fiilen 'Özel destekçisi' ve 'Kılıçdaroğlu destekçisi' olarak ikiye ayrılmış durumda.



CHP'deki ayrışmada seçmen, vekil ve belediye başkanı desteği açık ara Özel'den yana olurken, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun bu tartışmada Kılıçdaroğlu'ndan yana saf tuttuğu iddia edilmiş ve Beşikçioğlu'nun, Özel'in tavsiyesi üzerine işe aldığı danışmanın görevine son verdiği öne sürülmüştü.





BEŞİKÇİOĞLU İDDİALARI YALANLADI, 'TARAF DEĞİLİM' DEDİ



Sözcü TV programcısı Murat Ağırel'e açıklamalarda bulunan Beşikçioğlu, eskiye dönük video ve fotoğrafların kasıtlı olarak yeniymiş gibi dolaşıma sokulduğunu belirterek, bu durumun kendisini kirli bir siyasi hesaplaşmanın içine çekme amacı taşıdığını ifade etti.



Beşikçioğlu'nun açıklamalarını aktaran Ağırel, Beşikçioğlu'nun siyasette henüz çok yeni olduğunu ve kurumsal kimliğe sadık kaldığını belirttiğini söyleyerek, Beşikçioğlu'nun adaylık sürecinde hem Özel hem de Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü hatırlattı.



Parti içi ayrışmalarda bir figür olarak kullanılmak istemediğini belirten Beşikçioğlu, "Özgür Özel'in danışmanını kovdu" iddialarının da tamamen asılsız olduğunu dile getirdi.



Beşikçioğlu, kendisini bir tercih yapmak zorunda bırakanlara da tepki göstererek "Bana 'Anneni mi seviyorsun, babanı mı?' diye soruyorlar. Benim cevabım ise 'Ben ailemi seviyorum' oluyor. Dolayısıyla bu sürecin içerisinde yaşanacaklarda ben de diğer belediye başkanları gibi takipteyim. İşimi yapmaya, hizmet etmeye çalışıyorum. Bu iddiaların hiçbiri doğru değil, kimsenin tarafında değilim." şeklinde konuştu.



SEÇMENDEN BEŞİKÇİOĞLU'NA TEPKİ



CHP içerisinde yaşanan tartışmalarda CHP seçmeninin ezici çoğunluğu CHP'nin seçilmiş lideri Özgür Özel'den yana taraf olurken, Beşikçioğlu'nun iki tarafın da ortasında duran açıklamaları sosyal medyada tepki topladı.



Binlerce kullanıcı, Beşikçioğlu'nun Özel'e açık şekilde destek vermemesine sitem etti.





