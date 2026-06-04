Yargının "mutlak butlan" kararının ardından, parti kulislerinde yeni bir iddia konuşulmaya başlandı.

Sözcü TV'de "Özlem Gürses ile Barış Terkoğlu" programında Barış Terkoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oluşturduğu MYK listesinde Faik Öztrak'ın olmamasına dikkat çekti.

MYK listesinde Öztrak'ın adının yer almamasının nedenlerine değinen Terkoğlu, kulislerdeki iddiayı paylaştı.

'FAİK ÖZTRAK'I DÜŞÜNÜYOR'

Terkoğlu, Kılıçdaroğlu'nun CHP Grup Başkanlığı görevinde değişiklik yapılmasını istediği ve bu görev için Faik Öztrak'ı düşündüğü kulisini aktardı.

Terkoğlu, grup başkanının milletvekillerinin oylarıyla seçildiğini, bu nedenle herhangi bir adayın göreve gelebilmesi için milletvekillerinin çoğunluğunun desteğini alması gerektiği anımsattı.