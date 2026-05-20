Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile CHP yönetimine yönelik eleştirel ifadeler kullandı.



Kendisine 'sessiz kalması' yönünde çağrı yapanlara tepki gösteren Kılıçdaroğlu, parti yönetimine ise CHP'ye yönelik yürütülen soruşturma ve operasyonları işaret ederek 'arının' çağrısı yaptı.



ALİ MAHİR BAŞARIR'DAN JET YANIT: "BEN ÖYLE ALGILADIM"



CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Kılıçdaroğlu'nun çağrısına yönelik şu ifadeleri kullandı:



"Büyükçekmece, Kartal, Beşiktaş, Beylikdüzü bunların hepsi 2019'da atanmış belediye başkanlarımız. Beraberce atadık, el kaldırdık. Çok kıymetli Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'yla aldırdık. Antalya, Muhittin Böcek gözlerinin içi parlayarak Sayın Genel Başkan Kılıçdaroğlu elini kaldırdı, biz aday gösterdik, gittik çalıştık.



Herhalde bunu kastettiğini kastediyor. Arınma derken adaletin arınmasından bahsediyor. Yargılananın, yargının arınmasından bahsediyor. Kendisiyle bizim de yürüyen yol arkadaşlarımızın haksız, hukuksuz iddianameler ve soruşturmalarla şu anda cezaevinde olduğu bir düzenin arınmasından bahsediyor Sayın Genel Başkan, ben öyle algıladım..."



KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?



Kılıçdaroğlu, yayınladığı videoda CHP yönetimine yönelik şu ifadeleri kullandı:

"Değerli dostlarım, cesur yol ve dava arkadaşlarım ve bu güzel ülkenin vicdan sahibi asil yurttaşları…



Bir milletin geleceği siyasetin aklıyla, vicdanıyla ve ahlakıyla şekillenir. Milletin helal sofraları temiz siyasetle bereketlenir. Çünkü kirlenen siyaset önce vicdanı çürütür sonra ahlakı yok eder ve en sonunda da gözünü milletin ekmeğine diker.



İşte bu yüzden siyaseti temiz tutmak ve milletin sofrasına bereketi taşımak, bu ülkede siyaset yapan herkesin namus borcudur. Dostlarım, bu ağır sorumluluk herkesten önce ve herkesten daha fazla Cumhuriyet Halk Partililerinin görevidir.

İkincisi, koca bir çınardır Cumhuriyet Halk Partisi! Bu milletin yokluk içinden ayağa kalkma iradesidir. Darbeler görmüştür, boyun eğmemiştir. Kapatılmıştır, teslim olmamıştır. Baskılar yaşanmıştır ama asla diz çökmemiştir, teslim alınamamıştır. Dostlarım, Cumhuriyet Halk Partisi kurucusu büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olan ve milletimizin istiklal iradesinin üzerinde tecelli ettiği bir ruhtur. Ruhaniyete ihanet olmaz. Cumhuriyet Halk Partisi bize bırakılmış bir miras değildir. Partimiz bizlere kutsal bir emanettir. Emanet kirletilemez, emanete kara çalınamaz.

Kardeşlerim, hele ki bu ulu çınarın gölgesinde haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla olamaz. Gerektiğinde arınmasını da bilir, iç muhasebesini yapmasını da bilir ama yolundan dönmez. Çünkü bu yürüyüş bir iktidar yürüyüşüdür. Halkın umudunu yeniden ayağa kaldırma yürüyüşüdür.



Benden susmamı veya başka şeyler söylememi bekleyenler var. Beni iyi dinleyin: Kemal Kılıçdaroğlu milletin ve partisinin çıkarlarını kendi ikbali için müzakere etmez. Bin kere toprak olur da bin kez çiçek açar namuslu ve dürüst evlatlarının elinde. Ama eğilip bükülmez.



İftiralarınız da tehditleriniz de vız gelir. Ben doğruyu söylerim, ben hakikatin yanında dururum. Bakınız, 70 yılı aşkın ömrünü bu halkın adalet kavgasına adamış, boğazından tek bir haram lokma geçmemiş ve evlatlarına bırakacağı tek mirası verdiği ahlak kavgası olan Bay Kemal’den hiç kimse başka şey söylemesini asla beklemez. Aklımız nefsimize uymasın. Yolumuz dürüstlükten ayrılmasın. Rehberimiz vicdanımız olsun. Sağlıcakla kalın, benim sevgili yurttaşlarım"







