Türk siyasetinde dengelerin değiştiği ve Meclis aritmetiğinin yeniden şekillendiği kritik günde üst üste önemli gelişmeler yaşandı. YENİ Parti'nin İçişleri Bakanlığına sunduğu kuruluş dilekçesiyle resmiyet kazandığı dakikalarda, mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı koltuğunda bulunan Kemal Kılıçdaroğlu kamuoyuna dikkat çeken bir video mesaj servis etti.

İMAMOĞLU İLE ÖZDEŞLEŞEN HAREKET

Kılıçdaroğlu, paylaştığı video mesajda toplumun göz ardı edilen kesimlerine odaklandığını vurguladı. Kağıt toplayıcılarından tarım işçilerine kadar alın teriyle geçinen yurttaşların sorunlarını çözme kararlılığında olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, benimsediği siyaset anlayışını bu ilkelere dayandırdığını ifade etti.

Ancak paylaşımda en çok konuşulan husus, videonun kapanış bölümünde yer alan görüntü oldu. Kılıçdaroğlu'nun gömlek kollarını sıvadığı anların yer aldığı video, Ekrem İmamoğlu ile özdeşleşen bu hareketin YENİ Parti'nin resmen kurulduğu anlara denk gelmesi sebebiyle geniş yankı uyandırdı.

TBMM'DE DENGELER DEĞİŞTİ

YENİ Parti'nin resmen kurulmasıyla birlikte TBMM'deki sandalye dağılımı da radikal bir değişime uğradı. CHP'den istifa eden 91 milletvekilinin katılımıyla kurulan YENİ Parti, parlamentoda ikinci büyük grup haline gelerek Meclis'in yeni ana muhalefet partisi konumuna yükseldi.

Söz konusu istifaların ardından CHP'nin milletvekili sayısı 44'e düşerken, parti TBMM'deki sandalye sıralamasında beşinci sıraya geriledi.

MECLİS'TEKİ GÜNCEL SANDALYE DAĞILIMI

Yaşanan bu gelişmeyle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki yeni tablo şu şekilde oluştu:

AKP: 277

YENİ Parti: 91

DEM Parti: 56

MHP: 46

CHP: 44