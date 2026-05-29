21 Mayısta UYAP sistemine yüklenen 'mutlak butlan' kararıyla CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. Olağan Kurultayı iptal edilirken, CHP Genel Başkanlığı koltuğuna Kemal Kılıçdaroğlu getirildi.



Mahkeme kararıyla Özgür Özel yönetimi ve parti organları görevden alınırken, kararın ardından CHP Genel Merkezinde mücadele çağrısı yapan Özel ve çok sayıda CHP'li, Kılıçdaroğlu'nun başvurusu üzerine 24 Mayıs'ta polis zoruyla binadan çıkarıldı.





CHP binasının kapısının kırılması ve yüzlerce çevik kuvvet polisinin Özel destekçilerine yönelik sert müdahalesi parti içerisindeki ayrışmayı hızlandırırken, CHP'nin seçilmiş lideri Özgür Özel hakkında Kılıçdaroğlu'nun 'gözde gazetecisi' Fatih Atik'ten dikkat çeken bir çıkış geldi.



"AYLARDIR OYLARI DÜŞMÜYOR, CİDDİ BİR HALK DESTEĞİ VAR"



CHP'li isimlere yönelik operasyonların 'medya merkezi' haline dönüşen yandaş TGRT'nin Ankara Temsilcisi Fatih Atik, katıldığı canlı yayında CHP'deki tartışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.





Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'mutlak butlan' kararının ardından ilk röportajını verdiği Atik, "Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun çok ciddi bir halk desteği var, gerçekten var yani bunu görmek lazım. Aylardır oyları %30'un altına düşmüyor" ifadelerini kullandı.



Atik, Özel'in CHP içerisinde mücadele çağrısı vermesi ve partiden ayrılmamasına da tepki göstererek "Neden ayrılıp gitmiyorsunuz? Kurun partinizi. Milyonlarca insan destekliyor sizi. Hani parti hazırdı. Gidin orada çalışın" şeklinde konuştu.