CHP'de Kasım 2023'te yapılan kurultayın iptali istemiyle açılan dava öncesi, parti içindeki siyasi hareketlilik hız kazandı. Dava, 30 Haziran’da görülecek.

Kasım ayındaki kurultayda Özgür Özel, 812 delegenin oyuyla genel başkan seçilmiş; 536 oy alan önceki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ise koltuğunu kaybetmişti.

KILIÇDAROĞLU'NUN CEVABI İMAMOĞLU'NA İLETİLDİ

Ancak söz konusu kurultayın usulsüz olduğu iddiasıyla açılan davada, mahkemeden “mutlak butlan” kararı çıkabileceği öne sürüldü. Bu durumda kurultay tamamen geçersiz sayılabilir ve Kılıçdaroğlu’nun yeniden genel başkan olabileceği iddiaları gündeme geldi.

Dava süreci yaklaşırken, CHP Parti Meclisi Üyesi Engin Özkoç ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Silivri’de tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştü. Görüşmede, Kılıçdaroğlu’nun mutlak butlan davasına ilişkin değerlendirmeleri İmamoğlu’na aktarıldı.

"FARKLI BİR CEVAP ALMAK ONUN DA HOŞUNA GİDECEKTİ"

Vahap Seçer, görüşmeye ilişkin olarak "Sayın İmamoğlu da zaten daha önce Sayın Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinde bu konuları dile getirdiğini söylemişti. Bu da basına yansımıştı. Yine aynı şeyler konuşuldu. Yalnız Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu konudaki yanıtını da kendisine ilettik. Tabii ki farklı bir cevap almak onun da hoşuna gidecekti. Bizlerin de hoşuna gidecekti. Belki de kamuoyu rahatlayacaktı ama bu şartlar altında artık bundan sonraki gelişmelere göre biz de tavrımızı ortaya koyacağız." dedi.