Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin 21 Mayıs tarihli 'mutlak butlan' kararı ile CHP Genel Başkanlığına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezine hareket etmek için evinden ayrıldığı sırada bir gazetecinin kendisine sorduğu "Delegeler kurultay için gerekli imzayı topladı, imzalar önünüze gelince ne yapacaksınız?" sorusuna yanıt vermedi.





CHP'nin seçilmiş lideri Özgür Özel'in çağrısı ile dün başlatılan ve 8 saat içerisinde Olağanüstü Kurultay için yeterli delegenin imzasına ulaşılan kampanyada imza sayısı bugün itibarıyla 800'ü geçti.



Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı nedeniyle gazetecilerle yaptığı görüşmede Özel yönetiminin kurultay çağrısına "Yargıtay süreci bitmeden kurultay olmaz" yanıtını vermişti.



