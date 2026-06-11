CHP'de parti Meclisi (PM) toplantısı öncesi, Özgür Özel ve ona yakın 28 kişi PM'deki görevlerinden istifa etti; istifa dilekçeleri CHP Genel Merkezi'ne teslim edildi.

İstifaların ardından Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirilen Parti Meclisi toplantısı, mazeretli üyeler dışında 28 kişinin katılımıyla yapıldı.

'OLAĞAN KURULTAY' KARARI AÇIKLAMASI

Toplantı sonrası açıklama yapan Kılıçdaroğlu yönetiminin parti sözcüsü Müslim Sarı, "Parti Meclisinde olağan kurultay takvimi açıklanması konusunda karar almış bulunmaktayız" açıklamasında bulundu.

Sarı, olağanüstü kurultaya ilişkin değerlendirmesinde, mevcut hukuki süreç nedeniyle tarih belirlenemediğini ifade ederek, "Ortada henüz kesinleşmemiş bir yargı kararı var ve bu kararın ne zaman kesinleşeceğini öngöremiyoruz. Dolayısıyla bugünden çıkıp belirli bir tarihte kurultay yapılacağını söyleyemiyoruz" diye konuştu.

'İSTİFALARIN MUHATABI GENEL MERKEZ DEĞİL'

Sarı, PM'nin eksik toplandığını belirterek, "PM eksik toplandı. İstifa ettiğini belirten arkadaşlarımız oldu. Tam bir PM toplantısı yapmayı umuyorduk. Ancak bu mümkün olamadı" ifadelerini kullandı.

Kendilerine ulaşan listenin 27 PM üyesinin istifa dilekçesinden oluştuğunu bilgisini paylaşan Sarı, 57 kişilik Parti Meclisi'nde 30 üyenin görevini sürdürdüğünü ifade etti.

İstifalara ilişkin değerlendirmede bulunan Sarı, "İstifa tek taraflı bir işlem ama birtakım usul ve esaslara uymak gerekir. İstifaların muhatabı CHP Genel Merkezi değil. İstinaf Mahkemesinin yetkilendirmesiyle göreve geldiğimiz için istifaların da ilgili mahkeme tarafından değerlendirilmesi gerekiyor" diye konuştu.

ÖZEL'İN EKİBİ 'PARTİ TÜZÜĞÜ'NÜ İŞARET ETTİ

Öte yandan Özel kanadı, istifalarla üye tam sayısının 3'te 2'sinin altına düştüğü ve 45 gün içinde kurultaya gidilmesinin zorunluluk haline geldiğini vurgulamıştı.

Yapılan açıklamada, Parti Tüzüğü'nün 24/3 maddesi uyarınca hem PM hem de onun içinden seçilen MYK'nın resmen düştüğü açıklandı.

9 İSİM İÇİN İHRAÇ TALEBİ

Partinin bir önceki gün gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında ise 9 milletvekili hakkında tedbirli kesin ihraç istemiyle işlem başlatıldığı ve parti üyeliklerinin askıya alındığı açıklanmıştı.

Bu isimlerden PM üyesi olan Umut Akdoğan, Özgür Karabat, Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve Veli Ağbaba'nın eksikliğiyle PM'nin 53 üyeyle toplanması öngörülüyordu.

İSTİFA EDEN PM ÜYELERİ

Ancak Özgür Özel'e yakın 28 ismin istifasıyla PM'nin sayısı daha da düştü.