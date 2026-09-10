CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) parti genel merkezinde mahkemenin butlan kararı sonrası genel başkanlığa dönen Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, MYK ve PM gündemine ilişkin açıklama yaptı.

‘İLKESEL OLARAK BİR PROBLEM YOK’

Mansur Yavaş’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmenin sorulması üzerine Sarı, "Burada birden fazla konunun değerlendirilmesi gerekiyor. Cumhurbaşkanı ile görüşmesi; yürütmenin başında olan biriyle Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sorunlarını konuşmak bir problem değil. Yürütmenin başı Cumhurbaşkanı ile CHP'ye ait olan bir büyükşehir belediyesinin başkanı özellikle merkezi hükümetle ilgili olan konularda düşüncelerini, fikirlerini, görüş alışverişinde bulunmaları ya da taleplerini iletebilir ve burada ilkesel olarak bir problem yok” dedi.

‘KAMUOYU AÇISINDAN PROBLEM OLUŞTU’

Yavaş’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin tarihinin kamuoyunda bir problem oluşturduğunu belirten Sarı şunları kaydetti:

“Bunun 9 Eylül gününe denk düşüyor olması bence kamuoyu açısından problem oluşturdu. Sayın Belediye Başkanı'nın yanı sıra elbette bunu bütün belediye başkanlarımız için de söylüyorum; 9 Eylül günü yapacağımız etkinliğe hiçbir belediye başkanı özel olarak davet edilmemiştir. Çünkü, 9 Eylül kutlamaları yalnızca genel merkezde yapılmıyor; aynı şekilde lokal bazlı da yapılıyor.

‘ETKİNLİĞE KATILMASINI BEKLERDİK'

Tabii şöyle bir şey var; Sayın Mansur Yavaş, CHP'nin belediye başkanıdır, üyesidir. Bu açıdan baktığımızda Sayın Mansur Yavaş'ın siyasal aidiyeti de CHP'yedir. Burada bir yanlış yok. CHP'ye siyasal aidiyeti olan bir belediye başkanıdır. Bu belediye başkanı yalnızca bizim oylarımızla seçilmiyor. Başka partiye oy veren hatta başka siyasal partiye üye olan seçmenlerimizden ve bizden ayrılıp giden partililerimizden de oy alıyor. Dolayısıyla Belediye Başkanımızın siyasal tabanı ile kurduğu ilişki başka bir şeydir, bir siyasi partiye aidiyet hissetmek başka bir şeydir. Bunların her ikisini birbiriyle karıştırmamak gerekir. Genel Merkez olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımızın 9 Eylül günü Ankara'da yaptığımız etkinliğe katılmasını beklerdik".

‘KATILIP KATILMAMASI ÖNEMLİ DEĞİL’

Mansur Yavaş’ın CHP’nin 103’üncü kuruluş yıldönümü resepsiyonuna katılmamasıyla ilgili Sözcü'ye konuşan Kılıçdaroğlu, “Bizim için vatandaşların katılımı önemli, bir kişinin katılıp katılmaması önemli değil. Mansur beyin gelmemesi bir kırgınlık yaratmadı. Bizim açımızdan Mansur beyin parti içindeki pozisyonu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı” ifadelerini kullanmıştı.