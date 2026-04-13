Cumartesi günü İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 92 yaşında hayatını kaybeden eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'un cenaze namazı bugün Teşvikiye Camii'nde kılındı.

ÖZEL İLE TOKALAŞMADI

Cenaze namazına katılan CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP lideri Özgür Özel'in önünden geçerken Özel'e el uzatmaması dikkat çekti.

'KEMAL BEYDEN BEKLENMEZ, DALGINLIKTIR'

Konuya ilişkin açıklama yapan CHP Lideri Özgür Özel şu ifadeleri kullandı:

"Kemal Bey'in öyle selamsızlık bir durumu yok. Cenaze ortamı çok kalabalık. Bir de her girene haklı olarak Meclis Başkanı katılacak diye barikat koymuşlar. Vatandaşı, Hüsamettin Cindoruk gibi devlet töreni istemeyip, millet töreni isteyen birinin cenazesinde vatandaşı protokolün olduğu yere sokmuyorlar. Bağırış çağırış vardı. O sırada Kemal Bey hiçbirimizi öyle görmeden geçmez. Zaten her fırsatta görüşüyoruz konuşuyoruz. O an dini tören ve ortamın aşırı kalabalığından dolayı dalgınlıktır. Onun dışında asla Kemal Bey'den öyle bir şey beklenmez."

'KILIÇDAROĞLU ELİNİ UZATMADAN ÖNÜNDEN GEÇTİ'

SÖZCÜ Muhabiri Nedim Bayhan cenaze törenindeki o anları şöyle anlattı: Aslında ilk önce cenaze törenine CHP lideri Özgür Özel ve CHP İl Başkanı Özgür Çelik geldi. Saf tuttular. Daha sonrasında ise CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geldi ve siyasi parti liderleri tek tek tokalaşmaya başladı. Fakat sıra hem Özgür Özel hem de Özgür Çelik'e geldiğinde Kılıçdaroğlu elini uzatmadı ve önünden geçti. Özel'in ise sadece ufak bir kafa işareti oldu. Hiçbir şekilde el ile tokalaşma gerçekleşmedi. Gürsel Tekin de dikkat çeken isimlerden biriydi. Gürsel Tekin de Kılıçdaroğ'luna eşlik etti. Burada en dikkat çekici nokta ise mutlak butlan konuşulurken eski CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e selam vermeden gitmesiydi.

KILIÇDAROĞLU: GÖRMEDİM

CHP'nin eski Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i Cindoruk'un cenaze töreninde görmezden geldiğine ilişkin haberlerin doğru olmadığını bildirdi ve Özel'i görmediği için selamlaşmadığını söyledi.

GÖZLER 'MUTLAK BUTLAN' DAVASINDA

Ankara kulislerinde, Özgür Özel'in CHP Genel Başkanı seçildiği kongrenin iptali istemiyle açılan davada nihai kararın bu hafta içerisinde çıkabileceği konuşulurken Özel ile Kılıçdaroğlu arasındaki soğuk rüzgar sosyal medyada da gündem oldu.



AKP'ye yakın medya ise geçtiğimiz hafta boyunca birçok haberde, 'mutlak butlan' davasında mahkemenin kongrenin iptali yönünde karar vereceğini ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden CHP Genel Başkanlığı görevine getirileceği öne sürmüştü.

GÜRSEL TEKİN İLE SOHBET ETTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile selamlaşmayan Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığı görevine getirilen Gürsel Tekin ile selamlaştı ve sohbet etti.







