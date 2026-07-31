Özgür Özel ve beraberindeki 90 milletvekilinin CHP'den istifa ederek YENİ Parti'yi kurmasının ardından, siyasette hareketli günler yaşanırken, bugün Kemal Kılıçdaroğlu da CHP Merkez Yürütme Kurulu'nu (MYK') toplayacak.

YENİ Parti kurulmasına rağmen mutlak butlan kararının Yargıtay'dan dönme ihtimaline karşılık Özgür Özel dönemin Parti Meclis'i üyelerini CHP içinde bırakmıştı.

Özel’in CHP’deki son MYK’sında yer alan Serkan Özcan, Bihlun Tamaylıgil, Yankı Bağcıoğlu ve Güldem Atabay gibi isimler de CHP'de kalanlar arasında yer almıştı.

İktidara yakın Türkiye gazetesinin haberine göre, Kılıçdaroğlu cephesinin CHP'de kalan Selin Sayek Böke ve Gül Çiftçi gibi isimlerin durumunu değerlendireceği bildirildi. CHP kurmaylarının iki isim hakkında da disiplin süreçlerinin iletebileceği kaydedildi.

Öte yandan grup başkanlığı seçiminde yaşananların ardından parti içi muhalefet başlatarak deklarasyon yayımlamaya hazırlanan bazı milletvekillerinin durumunun da masaya yatırılması bekleniyor.

KILIÇDAROĞLU'NU GENEL BAŞKANLIĞA TAŞIYAN İSİM DE GİTTİ

2010'daki kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu'nu Deniz Baykal'a karşı açıktan destekleyen eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav da 70 yıldır üyesi olduğu CHP'den dün istifa etti.

Sav, istifa açıklamasında "Eşim Çiğdem Sav, iki evladım ve damadımla birlikte, derin üzüntü ve tarifsiz bir acı içinde CHP üyeliğinden istifa ediyorum" dedi.