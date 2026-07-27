Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yönetimi ile partiden ayrılarak 91 milletvekiliyle YENİ Parti’yi kuran Özgür Özel arasındaki ipler tamamen kopma noktasına geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve kurmaylarının, Özel ve ekibi hakkında düzenlenen fezlekeler konusunda takınacağı tavır netleşti.

SONBAHARDA RAFTAN İNECEK

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, YENİ Parti kurucusu Özgür Özel ve beraberindeki milletvekillerinin dokunulmazlık dosyalarının yeni yasama yılında, sonbahar aylarında raftan indirilerek Meclis Genel Kurulu’nun gündemine gelmesi bekleniyor. Kılıçdaroğlu'nun kurmayları, söz konusu fezlekeler oylamaya sunulduğunda dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde "Evet" oyu vereceklerini belirtti.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ'A YAPTIĞINI YAPACAK

Geçmişte eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın dokunulmazlığının kaldırılmasına destek veren ve Demirtaş’ın cezaevine girmesiyle sonuçlanan süreç nedeniyle sert eleştirilere maruz kalan Kemal Kılıçdaroğlu, tutumunu değiştirmedi.

Mutlak butlan kararıyla yeniden göreve geldikten sonra söz konusu eleştirilere "Pişman değilim" yanıtını veren Kılıçdaroğlu'nun, aynı çizgiyi ve stratejiyi bu kez CHP'den kopan Özgür Özel ve 91 milletvekili için de uygulamaya hazırlandığı kaydedildi.