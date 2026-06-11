TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ankara’da Zambiya Ulusal Meclisi Başkanı Nelly Mutti ile ortak basın toplantısı düzenledi.

CHP'de mutlak butlan kararı sonrası çıkan tartışmalara değinen TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "TBMM bir partinin iç ihtilafında taraf olamaz. CHP sorunları kendi içinde çözmeli" ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, “İki grup başkanvekilinin üyelikleri askıya alındı mı, size bir yazı geldi mi?” sorusuna şu yanıtı verdi:

-Meclis Başkanlığı olarak bizim kısıtlı olduğumuz alan parlamenter hukukla ilgilidir. Yani Meclis'in iç tüzüğü, partilerin kendi tüzükleri, partilerin kendi iç yönetmelikleri… Onlar çerçevesinde karar veririz. Yani herhangi bir partinin iç ihtilafında taraf olmamız asla düşünülemez.

-Meclis'i kendi tarafına çekme girişimi sonuç vermez. Biz ne yapacağımızı biliyoruz. Parplamenter hukuk bakımından ne yapacağımızı biliyoruz. Hata yapmadan süreci yönetmeye çalışıyoruz.

'ÇÖZECEK MAKAM MECLİS DEĞİL'

Kurtulmuş, Kılıçdaroğlu'nun Özel'in Meclis'te kullandığı makamı istediği iddiasıyla ilgili de şunları kayda geçirdi:

-Büyük resmin içinde bu bir detaydır, Meclis Başkanlığı atması gereken adımı atması gereken zaman atar, kimsenin şüphesi olmasın arada bir çelişki varsa tartışma varsa çelişkinin tartışmanın tarafı Meclis değildir çözecek makam da Meclis değildir.