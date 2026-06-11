Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin 21 Mayıs tarihli 'mutlak butlan' kararı ile CHP Genel Başkanlığına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Valiliğine verdiği iki dilekçe ile CHP Genel Merkezinin tahliye edilmesini istemiş, çevik kuvvet polisinin kapısını kırarak girdiği CHP Genel Merkezi, saatler süren müdahalenin ardından Kılıçdaroğlu'nun kurmaylarının kullanımına sunulmuştu.



30 Mayıs'ta CHP Genel Merkezinin 12. katındaki makam odasına gelen Kılıçdaroğlu, salı günü TBMM'de yaşanan 'grup toplantısı' krizinin ardından Meclis'e yeni bir başvuru yaptı.





ÖZEL'İN İKİNCİ MAKAM ODASINI DA İSTEDİ



Dün yapılan CHP MYK'sı ile partide Özel'i destekleyen 9 milletvekilinin CHP üyeliklerini askıya alan ve kesin ihraç talebi ile Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk ettiren Kılıçdaroğlu, kurmayları aracılığıyla TBMM Başkanlığına ilettiği dilekçede Meclis'te Özgür Özel'in kullanımında olan makam odasının da boşaltılmasını istedi.





Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından Kılıçdaroğlu'nun başvurusuna henüz bir yanıt verilmedi. Öte yandan Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz hafta TBMM Başkanlığına yaptığı başvuru ile Özel'in CHP TBMM Grup Başkanı seçildiği oylamanın da iptal edilmesini talep etmişti.



Her iki başvuruya da bu hafta içerisinde dönüş yapılması bekleniyor.