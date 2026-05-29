Gözler 30 Mayıs gününde CHP'de yapılacak bayramlaşma buluşmalarına çevrilmişken dikkat çeken bir haber ortaya atıldı.

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na atanan Kılıçdaroğlu yönetimi, seçilmiş CHP Genel Başkanı Özel'in mitinginin iptal edilmesi için Ankara Valiliği'ne resmi başvuruda bulundu. Söz konusu haberi, iktidara yakınlığıyla bilinen TGRT'nin Ankara Temsilci Atik duyurdu.

Atik şunları söyledi:

"Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi, Özgür Özel ve ekibinin korsan miting yapmasını asla kabul etmiyor. Ve yapılan o duyurunun düzenlenen organizasyonun da korsan olduğunu bildiriyorlar. Çünkü genel merkezin böyle bir mitinge izni yok. Bu nedenle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi yönetimi Ankara Valiliği'ne başvurdu. Ankara Emniyeti'ne de iletildi konu. Özgür Özel ve arkadaşlarının alternatif bir miting yapılmasının, yapmalarının doğru olmadığı ve bunun korsan bir miting olacağını belirterek bu mitinge izin verilmemesini istediler.

Özgür Özel ve arkadaşları CHP adına bir miting düzenleyemezler gerekçesiyle buna izin vermiyoruz. Böyle bir şey yapılmasına izin vermiyoruz diyorlar ve genel merkez resmi başvuruda bulundu. Cumartesi günü yapılacak mitingin tek adresinin genel merkez.

Ankara Emniyeti izin vermeyecektir. Bu başvuru üzerine. Çünkü özel ve ekibi hala CHP Genel Başkanı gibi davranmaya devam ediyor. CHP 'nin hesaplarını, Ankara İl'in hesaplarını, sosyal medya hesaplarını kullanıyorlar. Bunlar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve Genel Merkez Yönetimi'nin izin veremeyeceği şeyler. Daha önce de bu programda konuştuk. Bir partide bir tane genel merkez olur. O da genel merkez ve genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu."

Atik gelişmeyi sosyal medya hesabından da duyurdu.