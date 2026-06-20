Mahkemenin mutlak butlan kararıyla yeniden CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu, uzun süren sessizliğini SÖZCÜ TV ekranlarında bozdu.

Gazeteciler Senem Toluay Ilgaz, Barış Terkoğlu ve Aslı Kurtuluş Mutlu sordu, Kılıçdaroğlu merak edilenlere yanıt verdi.

Demirtaş'ın tutuklandığı Anayasa değişikliğine verdikleri destek için pişman olup olmadığı sorusuna ise Kılıçdaroğlu şu yanıtı verdi:

"PİŞMAN DEĞİLİM"

Terkoğlu: Kurultay üzerine CHP'de Özgür Özel'e yakın milletvekilleri hakkında hazırlanan fezleke Meclis'e gelirse kendisine yakın vekillere hangi yönde oy vermelerini söyleyecek?

"Ben şahsen benimle ilgili böyle bir iddia olursa dokunulmazlığımın kaldırılmasını isterim"

Terkoğlu: "Bunu son kez yaptığınızda Selahattin Demirtaş tutuklandı yalnız. Pişman mısınız?"

-Hayır. Siz kendi partinizin kurultayda dokunulmazlığın kaldırılmaları hakkında bir hüküm vermiş. Buna karşı çıkamazsınız. Selahattin Bey tutuklandı mı yanlış, bunu her yerde söyledim. Siyasi düşüncelerine katılırsınız katılmazsınız ancak düşünceleri nedeniyle bir insanın tutuklanmasına her zaman karşı çıktım.

SIRRI SAKIK: PİŞMAN OLMAYACAK KADAR YÜZSÜZ BİR DÜZENBAZSIN

Kılıçdaroğlu'nın bu sözlerine DEM Partili Sırrı Sakık tepki gösterdi.

Sakık paylaşımında, “Kim ve ne olduğunu ben biliyordum ve bunu ifşa ettiğim için linç yedim zamanında. Senin iftiralarına da maruz kaldım. Sen pişman olmayacak kadar yüzsüz bir düzenbazsın. Esas biz pişmanız sana destek verdiğimiz için. Senin gibi tek doğru tarafı olmayan birine gidip oy verdik. Ve siyasi hayatımın en büyük hatası sana gidip oy istemektir!” ifadelerini kullandı.