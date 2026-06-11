Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin 21 Mayıs tarihli 'mutlak butlan' kararı ile CHP Genel Başkanlığına Kemal Kılıçdaroğlu getirilirken, Kılıçdaroğlu'nun bu kararı kabul ederek göreve başlaması CHP'li seçmende büyük tepki topladı.



Kılıçdaroğlu'na yönelen yoğun tepkiye sanat dünyasından da peş peşe isimler dahil olurken, çok sayıda sanatçı yıllardır Kılıçdaroğlu tarafından miting ve etkinliklerde kullanılan şarkılarının mevcut CHP yönetimi tarafından kullanılmasını yasakladı.





KILIÇDAROĞLU, MUTLAK BUTLANI ELEŞTİREN SANATÇILARI KARA LİSTEYE ALDI



BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, eserlerinin Kılıçdaroğlu tarafından kullanılmasını istemediklerini açıklayan sanatçılar ve ailelerin ardından Kılıçdaroğlu, oluşturduğu kara listeye Zülfü Livaneli, Suavi, Sabahat Akkiraz, Ali Altay, Selda Bağcan, Edip Akbayram ve Grup Yorum isimlerini dahil etti.



Bu sanatçıların yanı sıra, süreç boyunca sosyal medya üzerinden Kılıçdaroğlu ve kurmaylarına yönelik eleştiride bulunan sanatçıların da oluşturulan 'kara liste'ye dahil edildiği öğrenildi.





Söz konusu listede yer alan sanatçılara, CHP tarafından yapılacak etkinliklerde herhangi bir davette bulunulmayacak. Öte yandan Kılıçdaroğlu ve yönetimine destek veren il ve ilçe belediyelerinin de listede yer alan isimlere konser vermemesi bekleniyor.