AKP, 25. kuruluş yıl dönümünde 3 vekili daha kadrosuna kattı. Katılan isimler arasında Gelecek Partisi İzmir Milletvekili Mustafa Bilici de vardı.

Bilici, 2023 genel seçimlerinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Altılı Masa'daki partilere ayırdığı vekil kontenjanı sayesinde Meclis'e girdi. Seçim öncesi ve sonrasında da bu partilere verilen kontenjan nedeniyle Kılıçdaroğlu çok eleştirilmişti.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun partiyi feshetme kararının ardından Bilici de rotayı AKP'ye çevirdi.

Bilici'ye geçtiğimiz hafta Ankara'da düzenlenen AKP'nin 25. kuruluş yıl dönümünde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından rozet takıldı.

Bilici AKP'li olarak verdiği ilk demeçte Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu.

Haberler.com'a konuşan Bilici, Kılıçdaroğlu'na destek verdiği için pişman olduğunu söyledi.

'DESTEK VERDİĞİM İÇİN PİŞMANIM'

AKP'li Bilici, 'Zihin dünyama çok uzak olan Zafer Partisi'nin genel başkanına İçişleri Bakanlığı gibi bir görevin verileceği yönünde mutabakata varılması, bunu imza altına almaları ve yine bunu Altılı Masa'nın bileşenleri olan siyasi partilerin genel başkanlarından ve kamuoyundan gizlemiş olmaları elbet ki pişmanlık yaratmıştır' ifadelerini kullandı.

'SEÇİMİ KAZANAMAMASI HAYIRLI OLMUŞ'

Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanamamasını 'Hayırlı olmuş' şeklinde yorumlayan Bilici, "Siyasette rahmetli Demirel'in söylediği bir söz var; ‘Son iki saat dahi çok önem arz ediyor’ diye. Seçmen kararını son anda da değiştirebiliyor. Tabii o dönem Meral Hanım'ın ayrılması, tekrar geri gelmesi bütün bunlar etkilemişti ama olan şeyde hayır vardır diyoruz. Çünkü seçim sonrası özellikle Zafer Partisi Genel Başkanı'yla Sayın Kılıçdaroğlu'nun görüşmesinde yazılı olarak vermiş olduğu sözlerden Altılı Masa'da bulunan diğer beş genel başkanın haberdar olmaması, sonrasında baktığımızda ‘Hayırlı olmuş’ diyoruz" dedi.