CHP'ye mutlak butlan kararının ardından partinin Genel Başkanlığı'na mahkeme kararıyla getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken bir atama geldi. Kılıçdaroğlu, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun ayakkabılarıyla seccade üzerinde görüntülendiği fotoğrafta yer alan Ali Acar, CHP Sultangazi İlçe Başkanlığı görevine atandı. 2023 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde, ramazan ayında İstanbul Platformu tarafından düzenlenen iftar buluşmasına katılan dönemin Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, programın ardından çekilen bir fotoğrafta ayakkabılarıyla seccadenin üzerinde görüntülenmiş ve bu görüntüler özellikle iktidar cephesi tarafından eleştirilmişti. Bu fotoğrafta dönemin CHP milletvekili aday adayı Ali Acar da yer almıştı. Ali Acar, yapılan son görevlendirmeyle CHP Sultangazi İlçe Başkanlığı'na atandı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.