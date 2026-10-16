Ekrem İmamoğlu, 53’ü tutuklu 436 sanıklı İBB Davası’nın 99. gününde savunmasının ikinci bölümünü yaptı. İmamoğlu, CHP’nin ele geçirilmeye çalışıldığı iddiasına tepki gösterdi. CHP’nin İstanbul İl Başkanlığı binasıyla ilgili suçlamalar kapsamında eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun tanık olarak dinlenmesini isteyen İmamoğlu, “Şu an her konuya yorum yapıyor ancak il binası suçlamasına iki kelam edecek edemiyor. Ayıptır ya! Bu bina gökten zembille mi indi?” dedi.

BU SALONUN DIŞINDA

CHP’yi kimin ele geçirmeye çalıştığının herkes tarafından bilindiğini söyleyen İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığı binasıyla ilgili suçlamalar kapsamında eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun tanık olarak dinlenmesini talep etti. İmamoğlu, “İddianame CHP’yi ele geçirmeye çalıştığımızı yazıyor. CHP’yi kimin ele geçirmeye çalıştığını herkes biliyor, bu salonun dışında. Bu dosyanın muhatabı değil” ifadelerini kullandı.

İKİ KELAM EDEMİYOR

CHP İstanbul İl Başkanlığı binasıyla ilgili yaşananları anlatan İmamoğlu, o dönemde Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanında yapılan bir konuşmaya tanıklık ettiğini belirtti. Kılıçdaroğlu’nun binayla ilgili sürecin nasıl yürütüleceğine ilişkin anlatılanlara itiraz etmediğini öne sürerek tanık olarak dinlenmesini istedi ve şöyle dedi:

“Benim gözümün önünde, o dönemin genel başkanına, Kemal Kılıçdaroğlu’na bu olayın, buranın nasıl alınacağı anlatıldı. İl başkanı anlattı. Tek bir sesi itirazı olmadı. Şu an her konuya yorum yapıyor ancak il binası suçlamasına iki kelam edecek edemiyor. Ayıptır ya! Bina gökten zembille mi indi?”

Evine yapılan şafak baskınını detaylı anlattı

Ekrem İmamoğlu, tutuklanmasının ardından yaşadıklarını da savunmasında anlattı. Ramazan ayında sahur vakti evine yüzlerce polisle gelindiğini, Vatan Emniyet’te dört gün hücrede tutulduğunu söyleyen İmamoğlu, “Özellikle pis bir yer. Rezil kokuyor. Affedersiniz, sidik kokuyor, uyuşturucu kokuyor. Niye? ‘Bak biz İmamoğlu’nu dört gün burada tuttuk arkadaş.’ Sonra gelenek yaptılar bunu.”

Savunmasına da soruşturma

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı İmamoğlu’na soruşturma başlatıldığını duyurdu. Gerekçe “kamu görevlilerine görevi nedeniyle aleni hakaret.”

SAVUNMADAN NOTLAR

Salonda sloganlar: Özgür İstanbul özgür Türkiye

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik davanın Silivri’de görülen duruşmasında Ekrem İmamoğlu salona alkışlarla girdi. Salonda tutuklu sanıklara ve İmamoğlu’na destek amacıyla sloganlar atıldı. Atılan sloganlar diğer günlerden daha fazlaydı. Tutuklular moral bulurken şu sloganlar atıldı:

“Cumhurbaşkanı İmamoğlu”, “Direne direne kazanacağız”, “Özgür İstanbul, özgür Türkiye” ve “Özgür basın susturulamaz.”

‘Kendi suçlandığı ne varsa bana havale etmiş’

İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İBB başkanlığı dönemine ilişkin 1996 ve 1999 tarihli haberleri gündeme getirdi. İmamoğlu, kaçak yapılara ruhsat verilmesi karşılığında bağış alındığına ilişkin haberleri hatırlatarak, “Kendi suçlandığı ne varsa bana havale etmiş” dedi.

Belediye başkanı adayı olamayan itirafçı oldu

Ekrem İmamoğlu, itirafçı Ertan Yıldız’ın Bakırköy Belediye Başkanlığı adaylığı için kendisinden ricada bulunduğunu belirterek, aday gösterilmeyen kişilerin kırgınlıklarının iddianamede itiraf gibi sunulduğunu savundu.

Aynı saha, aynı iş, ama yargılanan ben!

İmamoğlu, Cebeci Maden Sahası’ndaki hafriyat dökümü nedeniyle kendisine yöneltilen suçlamalara karşı Valilik, MAPEG ve TMSF’nin süreçteki rolünü gündeme getirdi. İBB’nin izinsiz döküm nedeniyle şirkete 1 milyon 869 bin lira ceza kestiğini, kendisi tutukluyken aynı sahadaki faaliyetlerin sürdüğünü ve TMSF yöneticileri hakkında soruşturma açılmadığını öne sürdü. İmamoğlu, aynı saha ve izin süreçlerinde benzer faaliyet yürütülmesine rağmen yalnızca kendisi ve arkadaşlarının yargılandığını söyledi.

İMAMOĞLU, İBB’NİN GEÇMİŞİNİ ANLATTI: ‘BİNALİ YILDIRIM’A 10 MAKAM ARACI’

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Binali Yıldırım’a aylarca 10 makam aracı tahsis edildiğini, bunun milyonlarca liralık kamu zararına yol açtığını öne süren İmamoğlu, şunları kaydetti:

“Ailelere tahsis edilmiş araçlar yıllarca, onlarca araç. Kime verildiği belgeli. Kendi malı mülküymüş gibi görmüşler. Sayın Cumhurbaşkanı, belediye başkanı olduğu dönemde kendi kurucusu olduğu vakfa talimhanedeki otoparkı nasıl bedelsiz vermiş, belgesi burada. Ben öyle bir belediye başkanlığı yapmadım. Moda’daki tenis kortlarını, Moda’daki parkları nasıl vermiş, belgesi burada.”

Demokrasi dalgası alır seni denize döker

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu’nun savunmasının ikinci gününü de dinlemeye geldi. Özel, “Birileri televizyon kapatarak, aday tutuklayarak, parti kapatarak, partinin genel başkanını değiştirerek 86 milyonluk bu koskoca ülkenin iradesini zapt edemez. O irade gelir, seni de önüne alır, katar, götürür. Alır seni, demokrasi dalgası olarak denize döker. Bu millet sandığa el uzattığında o eli hep kırdı, bundan sonra da kıracaktır” dedi.

Gürlek randevuyu iptal etti, ertesi gün tutuklama geldi

İmamoğlu, Akın Gürlek’in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olduktan sonra kendisiyle yaptığı telefon görüşmesini ve ardından yaşananlarıysa şöyle anlattı:

“Birisi geldi İstanbul’a. Ben kendisini aradım. Dedim ki: ‘Ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu.’ Çok çok tiz bir sesle ‘Buyurun efendim’ dedi.

‘Sizden randevu istedim bir hafta 10 gündür randevu vermiyorsunuz. Niçin vermiyorsunuz?’ dedim. ‘Çok yoğunum’ diye cevap verdi.

TEAMÜLEN ZİYARET İSTEDİM

‘Bakın’ dedim, ‘Sizi İstanbul Valisi ziyaret etti, teamül gereği İstanbul Valisi’nden sonra ziyaret etmesi gereken kişi benim. Size gelip yarım saat ne oluyor ne bitiyor diye sohbet edip hayırlı olsun demekten başka bir niyetim yok.’ ‘Bir iki hafta içinde hallederim’ dedi ve telefonları kapattık.

Hiç unutmuyorum çarşamba günü 30 Ekim’e randevu verdi. 30 Ekim sabahı o kişi Esenyurt Belediyesine operasyon yaptı. İşte ve bir gün önce de o randevuyu iptal etti. Talep ettim, bir gün sonra da Esenyurt’ta operasyon yaptı.”

SAVCI: “BUGÜN BİZ YARIN SİZ”

İmamoğlu savunmasında bir diyaloğunu da anlattı: “Kent Uzlaşısı’ndan sonra İBB davası için çıktığımız savcı çok enteresandı. Sorgusu da enterasandı. Ama uğurlaması daha da enterasandı. ‘Sayın Başkanım, bugün biz burada oturuyoruz, sizi yargılıyoruz; siz yarın Cumhurbaşkanı olursunuz, masanın bu tarafına geçersiniz, siz bizi yargılarsınız’ dedi. Döndüm kendisine dedim ki: ‘Ya siz kim, biz kim? Bu kafayla mı bizi yargılıyorsunuz?’ Bu vatandaş şimdi Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü. Ey büyük Allah’ım! Memleketi koru.”

DURUŞMADAN NOTLAR

-İBB davasında iki kez gözaltına alınan ve 11 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu da duruşmayı izlemeye geldi. Kasapoğlu, Özgür Özel ile de selamlaştı. Özgür Özel, Kasapoğlu’na “Seni burada görmek güzel, içeride değil” dedi.

-Duruşmaya katılan izleyici sayısı ilk güne nazaran dün daha azdı.

-Gazeteciler yine eski yerine geri yollandı.

-Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Yeni Parti Milletvekilleri Ali Mahir Başarır, Ali Gökçek, Gökhan Zeybek, Mustafa Sarıgül, Turan Taşkın Özer, Sibel Suiçmez ve Bülent Tezcan duruşmayı takip etti.

-Ekrem İmamoğlu, ilk güne kıyasla biraz daha öfkeliydi. Salonda ilk günkü gibi duygusal anlar yaşamazken İmamoğlu, savunmasında yazılı metne bağlı kalmadı.