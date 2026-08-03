Mutlak butlan kararının ardından Özgür Özel ve beraberindeki 90 milletvekili istifa ederek YENİ Parti'yi kurdu. YENİ Parti'nin kurulmasının ardından TBMM'deki odaların dağılımın nasıl olacağı merak konusu olurken dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Sözcü TV muhabiri Bala Ateş Irmak, Kemal Kılıçdaroğlu cephesinin Meclis'te YENİ Parti'nin oda ve koridorlarını istediğini aktardı. Bala Ateş Irmak, gelişmeleri şöyle aktardı:

"Özgür Özel'in bugün kullandığı makam odası ve MYK toplantısı yaptığı yerlerin önünde henüz amblemler logolar yok. Çünkü Meclis bu noktada henüz karar vermedi. Grup toplantıları için yer, salon, saat hepsi netleşti ama odalar konusunda bir netleşme olmadı. Hatta CHP'nin bir Whatsapp grubunda da sanırım sehven bir paylaşım yapıldı. O paylaşımda şu ifadelere yer verildi; "Yeni bir partinin daha önce kullanılan halihazırda kullanılan bir odayı kullanmasının doğru olmadığı, o odaları aslında CHP'nin kullanması gerektiği" ifade edildi. CHP bu görüşte.

YENİ PARTİ AYNI GÖRÜŞTE DEĞİL

Çünkü şu anda Özgür Özel, mutlak butlanın ardından Grup Başkanı sıfatıyla çalışmalarını orada devam ettiriyordu ama isimlikler söküldü YENİ Parti'nin kurulmasıyla birlikte. YENİ amblemler logolar asılmadı. YENİ Parti CHP'nin geçmişte kullandığı odaları kullanıyor. 'Biz 91 milletvekiliyle ana muhalefet olduk, o yüzden bu odaları kullanıyoruz' diyorlar. Genel Kurulda yerler de değişti. YENİ Parti CHP'nin hep oturduğu yerde oturuyor. CHP'li 45 milletvekili için yeni yer tahsisi de gündemde ama henüz bir uzlaşı söz konusu değil.