31 Mart 2024 tarihli yerel seçimlere CHP adayı olarak giren Hakan Bilecen, yüzde 41,97'lik oy oranı ile Kilis Belediye Başkanı seçilmişti.

Bilecen, CHP'den istifa ettiğini ve yoluna 'bağımsız' olarak devam edeceğini duyurdu.

AKP'YE GEÇMESİ BEKLENİYOR



Bir süredir siyaset kulislerinde Bilecen'in CHP'den ayrılacağı ve AKP ile temas kurduğu öne sürülüyordu. İstifa kararının ardından Bilecik Belediye Başkanı Hakan Bilecen'in bir süre 'bağımsız' kalması, daha sonrasında ise AKP'ye katılması bekleniyor.



Geçtiğimiz ay CHP'den istifa edeceği ve AKP'ye katılacağı iddialarına ilişkin açıklama yapan Bilecen,"Halihazırda Cumhuriyet Halk Partisi mensubu bir belediye başkanı olarak görevimin başındayım. Enerjimi ve vaktimi şehrin çözüm bekleyen sorunlarına vermekten başka bir gündemim ve girişimim yoktur. Aslı olmayan konularla gündemi meşgul ederek bizlere güvenenleri ve sevenleri rencide etmeye çalışanların, kendilerine daha yapıcı gündemler edinmeleri naçizane tavsiyemdir" demişti.



KILIÇDAROĞLU SONRASI İLK İSTİFA



Öte yandan Bilecen'in istifası, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin 21 Mayıs tarihli 'mutlak butlan' kararı ile CHP Genel Başkanlığına Kemal Kılıçdaroğlu'nun getirilmesinin ardından partiden istifa eden ilk belediye başkanı olarak dikkat çekti.

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