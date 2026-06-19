Mahkemenin "mutlak butlan" kararı ile yeniden CHP Genel Başkanlığı görevine atanan Kemal Kılıçdaroğlu, ilk kez Sözcü TV ekranlarında kamuoyunun önüne çıktı.

Senem Toluay Ilgaz'ın moderatörlüğündeki programda Sözcü Televizyonu Ankara Temsilcisi Aslı Kurtuluş Mutlu ve Gazeteci Barış Terkoğlu sordu, Kılıçdaroğlu canlı yayında ilk kez yanıtladı.

Kılıçdaroğlu, CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen'in Özgür Özel yönetiminin bazı medya kuruluşlarına ve sosyal medya hesaplarına ödeme yapıldığı yönündeki iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

'SÖZCÜ TV'YE PARA ÖDENMEDİ'

Moderatör Ilgaz, Öztürkmen’in, "Özgür Özel yönetiminin bazı televizyon kanallarına, gazetelere ve sosyal medyadaki kimi hesaplara toplam 755 milyon lira ödeme yapıldığı" yönündeki iddiasını anımsatarak söz konusu ödemelerin hangi kurum ve kişilere yapıldığını sordu.

Kılıçdaroğlu'nun ilgili soruya yanıtı şöyle oldu:

"Şimdi doğrusunu isterseniz televizyon kanallarını bilmiyorum. Benim partinin muhasebesine gideyim, neler oldu, ne yapılmış bakmak gibi durumum yok.

Geçmişte de CHP'nin bazı televizyon kanalları ile protokolü vardı. Biz onlara belirli bir bedel öderdik ve bu protokolü Sayıştay ve Anayasa Mahkemesi denetlerdi. Ancak sosyal medya ile ilgili bir harcamamız yoktu.

Sözcü TV'ye para ödenmedi. Bizim zamanımızda da anlaşmalı kanallar vardı, bunlar arasında Sözcü TV yoktu.

Şimdi kanalların yanı sıra sosyal medya hesaplarına da yapılan ödemeler var. Ben gazetecileri isim isim bilmiyorum."