Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan 38. Olağan Kurultayı hakkında, "mutlak butlan" kararı vermesiyle birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanlığı'na Kemal Kılıçdaroğlu getirildi.

Karar Türkiye'nin gündemine otururken, Kılıçdaroğlu haberi ofisinde aldı. Kılıçdaroğlu'nun yanında Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve İzmir Milletvekili Mahir Polat gibi isimler vardı.

Karar açıklanır açıklanmaz CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çağrısıyla tüm partililer ve vatandaşlar CHP Genel Merkezi önüne çağırıldı. Genel Merkez önünde vatandaşlar sık sık 'Hain Kemal' sloganı attı.

YETKİLİLERİN UYARMAMASINA KIZMIŞ

Gazeteci Gürbüz Evren, Sözcü TV'de yaptığı değerlendirmelerde, mutlak butlan kararıyla genel başkanlık sevinci yaşayan Kılıçdaroğlu'nun 'Hain Kemal' sloganlarından rahatsız olduğunu anlattı. Kılıçdaroğlu'nun rahatsızlığının asıl sebebinin ise Genel Başkan Özgür Özel ve orada bulunan parti yetkililerinin söz konusu slogana müdahale etmemesi olduğunu söyledi.

Evren, canlı yayında şunları söyledi:

"Net bir kulis bilgisi veriyorum. Dün akşam Kemal Bey ilk defa fena halde sinirlenmiş ve üzülmüş. Neye biliyor musunuz? CHP Genel Merkezi'nin bahçesinde 'Hain Kemal' sloganları yükseldiğinde, yetkililerden müdahale etmesini beklemiş."