Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, salı günü topladığı MYK ile CHP Ankara İl Yönetimi listesini belirlemiş, 35 kişilik listede yer alan 'Gizem Altunsoy' ismi sosyal medyada tartışmalara neden olmuştu.

Uzun yıllardır X adlı sosyal medya platformunda kullandığı 'Gizem Lara' kullanıcı adı ile tartışmalı paylaşımlara neden olan 24 yaşındaki Altunsoy, CHP'li siyasetçilere yönelik birçok yalanın servis edilmesinde iktidar trolleri ile birlikte hareket etmişti.

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay ile Özgür Özel'e yönelik çirkin iftiranın dolaşıma sokulmasında da önemli bir rol üstlenen Altunsoy, Sözcü'nün konuya ilişkin hazırladığı haberinin ardından yüz binlerce kullanıcının tepkisini toplamıştı.

KILIÇDAROĞLU, TEPKİLERİN ARDINDAN ATAMAYI İPTAL ETTİ

30 Haziran tarihli MYK'da kabul edilen 35 kişilik listede, Altunsoy'a yönelik tepkilerin ardından son anda değişikliğe gidildi.

Kılıçdaroğlu'nun talimatı ile Altunsoy'un CHP Ankara İl Yönetim Kurulu'ndaki atamasından vazgeçildi ve CHP'de herhangi bir göreve getirilmemesine karar verildi.