Mahkemenin mutlak butlan kararıyla genel başkanlık koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Dilek İmamoğlu’yla olan videosu sosyal medyada yeniden dolaşıma girdi. “Arınma” mesajıyla tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na, CHP lideri Özgür Özel’e ve hapisteki belediye başkanlarına gönderme yapan Kılıçdaroğlu, eşinin tutuklanmasının ardından Dilek İmamoğlu’nu ziyaret etmişti.



'NAMUS BORCUMUZDUR' DEMİŞTİ



Kılıçdaroğlu paylaşılan videoda, İmamoğlu’na sahip çıkılması gerektiğini vurguluyor ve iktidarı eleştiriyordu.





Kılıçdaroğlu’nun sözleri şöyle:



“Geçmişte de genel başkanlarımız hapse atıldı, tutuklamalar oldu, mal varlıklarına el kondu. CHP bunların hepsini yaşadı. Dolayısıyla böyle baskıların arttığı her dönemde partimizin önemli aktörleri gözaltına alınıyor, tutuklanıyor. Şimdi de tek adam döneminde bir kişinin gelip yasamayı, yargıyı, yürütmeyi kontrol ettiği bir süreç yaşıyoruz.



Herkes şöyle ya da böyle bir şekliyle mağdur ediliyor. Bizim görevimiz de mücadele etmek. Ekrem Bey’e ve ailesine sahip çıkmak hepimizin ortak görevidir. Bu namus borcumuzdur.”





