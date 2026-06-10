Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin 21 Mayıs'ta UYAP sistemine yüklediği 'mutlak butlan' kararı ile 4-5 Kasım 2023 tarihli CHP 38. Olağan Kurultayı iptal edilmiş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve parti organları görevden alınmıştı.



Mahkeme kararıyla birlikte CHP Genel Başkanlığına yeniden Kemal Kılıçdaroğlu getirilirken, üç haftaya yakın süredir CHP içerisinde yaşanan gerilim dün TBMM'deki grup toplantısı tartışması ile yeniden tavan yaptı.



Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklama ile CHP Grup Toplantısında kürsüye çıkacağını duyurmuş, CHP'nin seçilmiş lideri ve TBMM Grup Başkanı Özgür Özel ise mevzuata göre grup toplantısı yönetiminin kendisinde olduğunu belirterek konuşmayı kendisinin yapacağını açıklamıştı.





TBMM önünde erken saatlerde başlayan kalabalık, zamanla iki ismin destekçileri arasında arbedeye dönüşürken, Özel destekçilerinin çok daha kalabalık olduğunun anlaşılmasının ardından Kılıçdaroğlu grup toplantısına katılmayacağını duyurdu ve CHP Genel Merkezine döndü. Burada alternatif bir konuşma yapan Kılıçdaroğlu, Özel ve ekibini ağır ifadelerle suçlarken, iki taraf arasında pazartesi günü yapılan uzlaşma görüşmelerinin detaylarını Sözcü TV programcısı Barış Terkoğlu ilk kez anlattı.



İKİ TARAF ANLAŞMAYA VARMA NOKTASINA GELDİ



Terkoğlu, grup toplantısında gerilim yaşanacağının ortaya çıkması üzerine pazartesi günü CHP Malatya Milletvekili Ali Öztunç'un iki taraf arasında aracılık görüşmeleri yürüttüğünü belirterek, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un Sözcü TV'de yaptığı "gecenin ilerleyen saatlerinde iyi gelişmeler olabilir" açıklamasının perde arkasını anlattı.

Aralarında belediye başkanı ve milletvekillerinin de bulunduğu en az 6 kişilik bir sağduyu grubu, iki taraf arasında gerilimi bitirmek için harekete geçti. Bu kritik trafiğin en önemli aktörü ise CHP Malatya Milletvekili Ali Öztunç oldu.



Milletvekili Ali Öztunç, pazartesi günü saat 15.00’ten gece 23.00’e kadar tam 8 saat boyunca Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında mekik dokudu. Özgür Özel’in daha önce işaret ettiği "dolaylı görüşebiliriz" kapısını aralayan bu temaslarda, partiyi rahatlatacak ve gerilimi tamamen bitirecek bir formül üzerinde neredeyse tam mutabakat sağlandı.





İKİ İSİM BU PLAN ÜZERİNDE UZLAŞMIŞTI

Uzlaşı formülüne göre; Kemal Kılıçdaroğlu partiyi Eylül ayının ilk haftasında kurultaya götüreceğini açıklayacaktı. İlk etapta kurultay tarihi olarak partinin kuruluş yıl dönümü olan 9 Eylül gündeme geldi. Ancak MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin daha önce yaptığı "9 Eylül" açıklamalarının bu karara gölge düşürmemesi adına, ibre Sivas Kongresi’nin başlangıcı ve CHP'nin ilk kongresi kabul edilen 4 Eylül tarihine döndü.

Anlaşma sağlansaydı, salı günkü grup toplantısında tam bir görsel şölen yaşanacaktı. Planlanan senaryoya göre; Özgür Özel grup başkanı olarak kürsüye çıkacak, sakin bir açılış konuşması yaparak Kılıçdaroğlu’nun partiyi 4 Eylül’de kurultaya götüreceğini müjdeleyecekti. Ardından Kılıçdaroğlu’nu kürsüye davet edecek, konuşma sonrasında iki lider birlikte genel merkezdeki makam odasına çıkarak çay içip birlik fotoğrafı verecekti. Çarşamba günü ise her iki taraftan kurmayların katılacağı bir yemekle 4 Eylül'e giden takvim ortaklaşa planlanacaktı.



KILIÇDAROĞLU SON ANDA UZLAŞI MASASINDAN KALKTI

Ancak saatler 23.00’ü gösterdikten sonra her şeyi altüst eden bir gelişme yaşandı. Kemal Kılıçdaroğlu, kendi kurmayları ve yakın arkadaşlarıyla yaptığı değerlendirmelerin ardından Ali Öztunç’u telefonla aradı. Kılıçdaroğlu'nun Öztunç'a, "Kurmaylarımla konuştum, 4 Eylül’e kadar böyle bir kurultay takvimi yetişmez" diyerek formülden çekildiği öğrenildi.

İki taraf arasındaki temel uyuşmazlığın ise kurultayın yöntemi olduğu belirtiliyor. Özgür Özel tarafının mevcut delegelerle hızla bir "olağanüstü kurultay" yapılmasını istediği, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise mahallelerden, ilçelerden ve illerden başlayarak uzun vadeli bir "olağan kurultay" takviminde ısrar ettiği, sürecin de bu teknik anlaşmazlık ve kurmay baskısı nedeniyle tıkandığı ifade edildi.