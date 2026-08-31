CHP eski Genel Başkan Vekili ve milletvekili Cevdet Selvi, cuma günü 83 yaşında hayatını kaybetti.



Selvi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen cenaze törenine çok sayıda siyasetçi katılırken, cenaze töreni sırasında YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da el sıkıştı.



İki isim, YENİ Parti ve CHP Genel Başkanı olarak ilk kez temas kurmuş oldu.



TOKALAŞMADAN AYRILDILAR



Cenaze töreninin ardından aileye taziyelerini ileten Özel ve Kılıçdaroğlu, törenden ayrılırken tokalaşmadı.





