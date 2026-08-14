21 Mayıs tarihli 'mutlak butlan' kararı ile CHP Genel Başkanlığına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, 91 milletvekilinin CHP'den istifa ederek YENİ Parti'ye geçmesinin ardından TBMM Başkanlığına başvurmuş ve ayrılan isimlerin kullandığı odaların yeni CHP yönetimine tahsis edilmesini istemişti.





Özgür Özel ve YENİ Parti yönetimi ise söz konusu odaların, 'ana muhalefet partisi' olarak CHP'nin kullanımına sunulduğunu, istifaların ardından yeni ana muhalefet partisinin YENİ Parti olması nedeniyle odaların CHP'ye değil YENİ Parti'ye verilmesi gerektiğini savunmuştu.



TBMM Başkanlığı, bu konuda yaptığı değerlendirmeyi tamamlayarak kararı CHP ve YENİ Parti kurmaylarına bildirdi.



ODALAR YENİ PARTİ'DE KALDI



Alınan karar sonucunda Kılıçdaroğlu'nun odaların CHP'ye tahsis edilmesi yönündeki talebi reddedildi. TBMM Başkanlığı, halihazırda ana muhalefet partisinin YENİ Parti olması nedeniyle bu odaların YENİ Parti'nin grup yönetimi tarafından kullanılmasının uygun olduğunu kararlaştırdı.





ÖZGÜR ÖZEL'İN ODASI YENİ PARTİ'DE KALDI



Kılıçdaroğlu'nun özellikle YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in kullandığı Genel Başkanlık odasının kendisine tahsisi yönündeki başvurusunu reddeden Meclis Başkanlığı, odanın Özel tarafından kullanılacağını tebliğ etti. Ayrıca YENİ Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın kullanımında olan oda da YENİ Parti'de kalmış oldu.



Geçmişte CHP tarafından kullanılan Grup Yönetim odası ve grup başkanvekilleri için ayrılan bir oda ise CHP'ye verildi.



CHP İLE YENİ PARTİ AYNI KATTA



Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP yönetimi de YENİ Parti ile aynı katta yer alacak. YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir’in odasının karşısındaki odaya Kemal Kılıçdaroğlu’nun gelmesi bekleniyor.



KILIÇDAROĞLU TEPKİ GÖSTERDİ



Alınan kararın YENİ Parti ve CHP kurmaylarına bildirilmesi üzerine Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u suçlayarak alınan karara sert tepki gösterdi.





