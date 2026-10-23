CHP ile YENİ Parti arasında, CHP Meclis Grubu bütçesinden aktarıldığı öne sürülen 5 milyon 100 bin lira nedeniyle yeni bir tartışma yaşandı.

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah Gazetesi'nin haberine göre CHP milletvekillerinin maaşlarından yapılan kesintilerle oluşturulan Meclis Grubu bütçesindeki para, YENİ Parti'nin kuruluşundan bir gün önce "usulsüz" işlemlerle aktarıldı.

"PARANIN İADESİNİ İSTEDİK"

Mutlak butlan sürecinin ardından CHP Genel Başkanlığı görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu, söz konusu paranın CHP'ye iade edilmesi için YENİ Parti'ye ihtar gönderdiklerini söyledi.

Kılıçdaroğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

-CHP'nin bankadaki hesabını tasfiye etmişler. Bu hiç ahlaki değil ve ciddi bir sıkıntı.

-Kendilerine bir yazı yazdık ve paranın iadesini istedik.

-İmza yetkisini siz kendi çıkarınız için başka amaçla kullanıyorsunuz bu hiç ahlaki değil, doğru da değil.

-Aksi halde Sayıştay denetiminden de başka sorunlar çıkar ve bize hazineden gelecek olan para kesilebilir

"ÖDEME YAPILMAZSA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNURUZ"

Kılıçdaroğlu, talep edilen paranın iade edilmemesi halinde yargı yoluna başvuracaklarını belirtti.

Özgür Özel ve diğer YENİ Parti yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunabileceklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, para aktarımının hukuka aykırı olduğunu savundu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına göre CHP, gönderilen ihtarın ardından paranın iade edilmesini bekliyor.