Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanlığına sunduğu dilekçe ile halihazırda YENİ Parti yöneticileri tarafından kullanılan TBMM'deki makam odalarının CHP'ye tahsis edilmesini talep etmişti.



Kılıçdaroğlu'nun özellikle YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in kullandığı odanın kendisine verilmesine yönelik talebi, geçtiğimiz hafta TBMM Başkanlığı tarafından karara bağlandı.





ODALAR YENİ PARTİ'DE KALDI



TBMM Başkanlığı, eskiden 'ana muhalefet partisi' olması nedeniyle CHP'ye tahsis edilen odaların artık ana muhalefet partisinin YENİ Parti olması sebebiyle YENİ Parti'de kalmasına karar verdi.



Böylelikle YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile partinin başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Murat Emir'in odaları da YENİ Parti'nin kullanımında kalmaya devam edecek. Ancak YENİ Parti'nin 91 milletvekiline sahip olması ve CHP'de 44 milletvekilinin kalması nedeniyle YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın odası ile grup yönetim odası CHP'ye bırakıldı.







CHP VE YENİ PARTİ KOMŞU OLDU



TBMM Başkanlığının aldığı bu karar ile YENİ Parti ve CHP'nin aynı katta çalışması da kesinleşti. Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun makam odasının ise YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir'in karşısındaki oda olması bekleniyor.