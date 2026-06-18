CHP kulislerini hareketlendiren son dakika gelişmelerine göre, il başkanlarına yönelik disiplin ve ihraç dosyalarının masaya yatırıldığı süreçte, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sessizliğini bozdu. Yavaş’ın, bu sert tasfiye sürecinin parti içerisinde onarılmaz yaralar açacağı uyarısıyla harekete geçtiği öne sürüldü.

"Yeni Kırılmalar Kapıda" Uyarısı

Edinilen bilgilere göre, doğrudan bir görüşme trafiği yerine genel merkez düzeyindeki kurumsal temaslarını kullanan Yavaş, disiplin sopasının kullanılmasının partiye zarar vereceğini vurguladı. Yavaş’ın, "Bu ihraçlar, CHP tabanında yeni ve derin kırılmalara davetiye çıkarır; gerilimi tırmandırmak yerine sağduyulu bir yol izlenmeli" görüşünü paylaştığı kaydedildi.

Ancak Yavaş’ın bu uyarıları, genel merkezde duvara çarptı.

Kararlar Uygulamaya Konuldu

Mansur Yavaş'ın uzlaşı arayışına rağmen süreç, Genel Merkez'in istediği yönde ilerledi. CHP Sözcüsü Müslim Sarı tarafından kamuoyuna duyurulan kararlar neticesinde; bazı il başkanları disiplin kuruluna sevk edilirken, eş zamanlı olarak birçok il örgütünde görevden almalar ve yeni atamalar gerçekleştirildi.

"Kılıçdaroğlu Yönetimi" Vurgusu Dikkat Çekti

Parti içinde "yeni kırılmalar" korkusu hakimken, gözler bu hamlelerin ardından CHP'nin izleyeceği stratejiye çevrildi. Kılıçdaroğlu yönetimine yakın kaynaklar, disiplin sürecinin "parti disiplininin tesisi" olduğunu savunurken, parti içi muhalefet ise yaşananları "tasfiye operasyonu" olarak nitelendiriyor.